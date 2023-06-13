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MFK中間之水充滿綠意、Miller Harris伊島聖果淡香精清新脫俗

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▲▼夏季新香。（圖／品牌提供）

▲夏季新香輕柔明亮，氣味都很有記憶點。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季曬著陽光，輕拂而來的微風，讓你想到什麼？MFK和Miller Harris 不約而同推出以佛手柑、柑橘為前調，尾韻以木質調收尾的夏季香水，輕柔明亮的氣味，讓人聞了愉悅舒心。

▲▼夏季新香。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲系列加入全新中間之水新成員。（圖／記者曾怡嘉攝）

MFK（Maison Francis Kurkdjian）繼永恆之水、生命之水，天際之水之後，再推出全新中間之水古龍 forte淡香精，象徵光與清新之間的中間點。這款香水也綠色為主調，也是七色彩虹中排列中間的顏色，代表著水與陽光孕育出的奇妙現象。

中間之水古龍forte淡香精聞起來令人愉悅，帶有柑橘充滿活力的清新香氣，且搭配 Francis Kurkdjian喜愛的茴香氣息為主角，在柑橘香調的花園中盡情閃耀。

▲▼夏季新香。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲MFK 中間之水古龍 forte淡香精，35ml，4,000元、70ml，6,200元。 

以義大利佛手柑為前調，跟以氣息通透輕盈、明亮花香感而聞名的希蒂鶯香調相融合，完美地豐富了甜茴香的氣息和層次。馬鞭草的和諧感配搭甜茴香，花草結構的組成由堅實的木質麝香為基調，以突出香水的感性氣質。在這些清新調中加入一絲廣藿香，令整體香氣加倍活力。

▲▼夏季新香。（圖／品牌提供）

▲全新伊島聖果淡香精很有度假氣息。

Miller Harris 全新推出伊島聖果淡香精，是一款精巧地平衡了木質感、柑橘和海洋氣息的繁複香調，帶入無花果果實、海鹽、希臘藏紅花和橡木的香氣，細膩勾勒出希臘伊茲拉島獨有的藝術底蘊。

▲▼夏季新香。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲Miller Harris 伊島聖果淡香精，100ml，5,400元。

以香櫞和檸檬交織出清新的柑橘前調，點綴著希臘藏紅花和希臘茴香酒香調的細膩香料氣息。調香靈感來自伊茲拉島的午後微風，陣陣捎來無花果樹溫暖怡人的木質清香，襲捲愛琴海略帶鹹味的蔚藍海浪。白色晚香玉和紫茉莉呼應小島風光的旖旎明媚，為香調增添沉靜底蘊，絲絨麝香纏捲著檀香和龍涎香的優雅木香。

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關鍵字：

MFK, Miller harris, 香水

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