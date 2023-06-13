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營養師教「喝飲料」3大原則，讓你喝得健康又不怕發胖

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▲▼ 營養師教喝飲料3大原則不怕胖 。（圖／翻攝unsplash）

▲營養師教3原則讓喝飲料也能喝得健康又不怕胖。（圖／翻攝unsplash）

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

台灣人愛喝飲料，不僅愛喝手搖飲，超商罐裝飲品也很熱賣，更有不少人喜歡吃飯時配杯飲料，但飲料喝多不僅容易發胖，還會影響健康。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享讓「喝飲料」變得健康的3大原則，跟著這樣挑選飲品，就能讓你喝得營養又健康。

＃減糖少負擔

市售飲品、手搖飲大多都會加糖，容易增加空熱量之外，也很容易累積體脂肪，蕭瑋霖建議可以選擇減糖或無糖飲品，像是無糖綠茶、無糖咖啡等，能大幅減少熱量攝取和避免脂肪累積。

▲▼ 營養師教喝飲料3大原則不怕胖 。（圖／記者張毓容攝）

＃選擇富含蛋白質的飲品

很多人早餐搭餐時，都會隨手拿麵包加飲料，但這樣做很容易讓血糖飆很快。建議大家可以把飲料換成富含蛋白質的飲品，像是牛奶可以幫助增加蛋白質攝取，或是豆漿是植物蛋白植補充的首選；而運動後喝也不錯，可以幫助肌肉生長。

▲▼ 營養師教喝飲料3大原則不怕胖 。（圖／記者張毓容攝）

＃以健康食材為原料的飲品

建議可選擇以健康食材作為原料的飲品，蕭瑋霖就推薦可選擇堅果飲品，堅果除了富含維生素E之外，還含有Omega-3，像是堅果中的核桃富含Omega-3脂肪酸，夏威夷果富含單元不飽和脂肪酸，其他堅果也含有許多微量礦物質，而根據國民飲食指南建議，每天要吃一份堅果，所以每日喝一罐堅果飲就是很好的選擇。

蕭瑋霖也提到，有別於一般含糖飲料，堅果飲具有無乳糖、無膽固醇、低糖的特性，對身體也比較少負擔，所以很推薦平常可以當作搭餐飲品來飲用。

 

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關鍵字：

飲料, 飲品, 挑選, 秘訣, 不發胖, 健康, 喝法, 營養師

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