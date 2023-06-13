張清芳揭蔡依珊兒只露手拍慈善照內幕　揪Cindy Chao做慈善助病童

▲珠寶設計師Cindy Chao（左）與張清芳深夜的一通電話，催生出「一五一十 ‧ 讓愛聚首」慈善活動幫助罕病兒童。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳雅韻／台北報導

深夜的一通電話，促成了一樁美事！剛辦完演唱會的張清芳，與揚名國際的台灣珠寶設計師Cindy Chao（趙心綺）實踐3年前電話談心發想的慈善活動，今起至28日於光點台北舉辦「一五一十・讓愛聚首」慈善攝影展覽，展出15位名人親子佩戴Cindy特別為此活動設計22款珠寶拍攝的幸福照片，22款珠寶將於16日進行拍賣，收益將幫助罕病兒童。張清芳透露有此善舉是因為「我們都是媽」，孩子是她心底最柔軟的一塊。

▲張清芳透露最想標下耳際上的Cindy Chao藍寶石鑽石十字耳環。（圖／記者湯興漢攝）

▲「一五一十 ‧ 讓愛聚首」慈善攝影展，展出張清芳與兒子（右）、林心如與女兒的合影作品。（圖／品牌提供，以下同）





▲林心如戴的1510 Charity Art Jewel by Cindy Chao胭脂貝珍珠耳環。

張清芳是Cindy Chao創業之初最早期的收藏家之一，她笑著說：「我很怕進Cindy工作室，見人就好！去工作室要適度。」3年前她在香港見到Cindy Chao珠寶拍出佳績，深夜兩人通話興起做慈善的念頭，催生出「一五一十・讓愛聚首」慈善公益見證兩人相知相惜15年的友情，並由知名攝影師林炳存擔綱攝影統籌以及製作人陳鎮川為活動總監聯合策畫，邀林心如、林熙蕾、徐若瑄、庾澄慶、張清芳、Ella陳嘉樺、黃子佼、賈永婕、劉若英、關穎、炆久之芯品牌創辦人蔡依珊、永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩、富邦文教基金會執行董事陳藹玲、富邦藝術基金會執行長蔡翁美慧以及國際棒球職業選手陽岱鋼，與孩子一同入鏡。

▲蔡依珊兒子僅露小手，未曝光正面照。

▲曾馨瑩相偕女兒拍攝慈善照。

15組名人照拍攝除了黃子佼與賈永婕為近期完成，其他作品都是3年前拍攝完成，張清芳親力親為全程參與，親眼見證每一對親子互動，她自爆大兒子有表演天分，一進攝影棚就有明星架式，但她當天不小心摸了小兒子的頭就引爆怒火，她還得親自安撫，才得以有一張小兒子側臉照；她加碼透露蔡依珊小兒子拍攝當天踩到大便，怒氣衝天只肯伸出小手合影。





▲徐若瑄（右）為慈善難得曝光兒子一起拍攝，另一幅攝影作品為林熙蕾與2個女兒合影。

▲徐若瑄佩戴的1510 Charity Art Jewel by Cindy Chao黑白十字鑽石套戒。





▲林熙蕾戴的1510 Charity Art Jewel by Cindy Chao胭脂貝珍珠項鍊。

每一位名人所戴的1510 Charity Art Jewel by Cindy Chao珠寶，是以Cindy與張清芳共同信仰的十字架為概念設計，22款作品將於16日晚宴進行拍賣，收益將捐贈於財團法人台大兒童健康基金會、臺北榮民總醫院兒童重難罕中心與臺北醫學大學附設醫院顱顏基金。張清芳表示選擇關懷病童，是因為10年前她為兒子的身高到榮總求診，發現有許多家庭因罕病兒童而陷入困境，她現場幫忙安撫病童、壓著小手讓他們接受診療，深深感受到經費、人力不足造成很多阻力，因此想藉公眾人物影響力號召大眾行善，她說：「私心最想標下我戴的藍寶石鑽石十字架耳環。」





▲劉若英（右）與黃子佼都帶著小孩參與「一五一十‧讓愛聚首」慈善攝影展的拍攝。





▲劉若英搭配的1510 Charity Art Jewel by Cindy Chao祖母綠鑽石手環。





▲黃子佼別上1510 Charity Art Jewel by Cindy Chao黃鑽十字胸針。





▲富邦藝術基金會執行長蔡翁美慧在慈善攝影照中戴的1510 Charity Art Jewel by Cindy Chao祖母綠珍珠項鍊。

名錶品牌也關注公益，Zenith為全球對抗乳癌的先鋒Susan G. Komen®基金會，打造獨一無二的粉紅錶款Chronomaster Original Pink Unique Piece for Susan G. Komen®，並委由紐約富藝斯拍賣，最終以約94萬元成交，所得全部捐贈該基金會支持罹患乳癌的女性。此慈善錶款最醒目的設計為粉紅色面盤，向全球公認代表對抗乳癌的粉紅色絲帶致意，錶耳則鑲嵌美鑽增添華麗感，裝載精準度至1/10秒的El Primero高頻計時機芯，彰顯品牌製錶工藝。





▲Zenith支持全球對抗乳癌的先鋒Susan G. Komen®基金會，為其打造獨一無二Chronomaster Original Pink粉紅腕錶義賣。（圖／Zehith提供，以下同）





▲Zenith Chronomaster Original Pink腕錶以約940,000元拍出，收益捐給Susan G. Komen基金會。