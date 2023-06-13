跟凱特王妃背同牌包6千有找　STRATHBERRY網路開店「全面85折」

▲百貨也衝618，skm online在官方購物平台推優惠。（圖／skm online提供）

記者蔡惠如／綜合報導

6月份即將迎來618年中大促檔期，這源於網路的促銷節日，也一併帶起百貨網購平台衝一波，新光三越旗下skm online平台，6月迎來「連凱特王妃都在拿」的STRATHBERRY全台獨家官方授權旗艦店，且推出全面85折優惠，跟王妃背同一個品牌包不到6,000元就能入手；BREEZEONLINE微風精品線上也推輸碼85折優惠。

新光三越skm online即日起推出「618夏日好給利」回饋活動，首波回饋從即起至6／14期間，全站單筆滿5,000元送3,000點 skm points（價值約300元）；精品、大家電、珠寶、法雅客、Apple單筆滿1萬元送5,000點skm points，且6／15至6／22期間，再推出全站消費滿5,000元現折300元、6／15至6／18期間，全站消費滿1萬元現折618元。

而skm online也迎來STRATHBERRY官方授權旗艦店，祭出獨家開幕活動商品全面85折起，Lana Osette Pouch迷你抽繩水桶包原價6,247元，特價5,310元、經典肩背包原價22,352元，特價19,000元，兩萬元有找，跟王妃背同品牌包無負擔。

另也推出號稱「全網最低價」的PlayStation 5光碟版主機＋無線控制器＋手把充電座套組，原價20,740元，特價19,380元、最新上市的Dyson V12s Detect Slim Submarine乾濕全能洗地吸塵器，再加贈多功能收納架、ROOTS全面500元起，且6／20前結帳再享9折優惠。

▲（左）Roots開拓者系列等高線海狸LOGO短袖T恤，特價600元，原價1,680元；Roots台灣日系列美食地圖短袖T恤，特價600元，原價1,680元。（圖／skm online提供）

BREEZEONLINE微風精品線上夏至年中慶也登場，即起至6／25輸入「MEGA15」可再享85折優惠，包括國際精品與名品DIOR、TOD'S、alexanderwang、BALLY、LOEWE 、Salvatore Ferragamo 、LANVIN、THOM BROWNE、GANNI等都在優惠之列。

▲（左）LOEWE 焦糖棕小款酒椰葉方形編織竹籃包，推薦價25,000元，輸碼特價21,250元；DOLCE & GABBANA KIDS 女童兩件組-泳衣、泳褲 推薦價5,300元，輸碼特價4,505元。（圖／BREEZEONLINE提供）

BREEZEONLINE內的「Breeze Beauty」專區，於年中慶也推出網紅熱搜推薦，如ESTEE LAUDER超人氣小棕瓶加大版雙入組，原價15,800元，特價4,595元，下殺2.9折直接現省萬元、Kiehl's 的淡斑精華、超未來肌因賦活露「蘭蔻小黑瓶」、HR赫蓮娜植萃綠寶眼霜也有3.8折到4.7折的優惠。

▲ESTEE LAUDER 小棕瓶加大版雙入組，市價15,800元，優惠價4,595元。（圖／BREEZEONLINE提供）