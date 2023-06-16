亮・珠寶／咖啡豆變卡地亞項鍊太Q　葛麗絲凱莉王妃也愛

▲艾兒芬妮造型如葛麗絲凱莉王妃，佩戴卡地亞Grain de Café黃K金雙排戒指436,000元，手環1,520,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥葛麗絲凱莉王妃（Grace Kelly）是時尚圈的傳奇人物，她的優雅品味至今仍為人所津津樂道，1955年她私人收藏並經常佩戴的卡地亞（Cartier）Grain de Café系列項鍊，於今年6月重新面世，由品牌最新形象大使艾兒芬妮（Elle Fanning）演繹以咖啡豆為設計靈感的Grain de Café系列作品，再次展現卡地亞將日常物件轉化為珍貴珠寶的創意，而她的扮相也像極了葛麗絲凱莉王妃，與經典之作完美連結。





▲艾兒芬妮佩戴卡地亞Grain de Café鑲嵌黑曜石和鑽石玫瑰金項鍊6,100,000元，戒指685,000元。





▲最神似葛麗絲凱莉當年所戴的卡地亞Grain de Café黃K金項鍊，1,520,000元。

卡地亞擅長將平凡之物幻化為精巧珠寶，70年代紐約問世的螺絲圖騰的LOVE手環、釘子造型的Juste un Clou手環都是代表作，但更早之前，「咖啡豆」圖案已於1938年在時任卡地亞創意總監貞杜桑（Jeanne Toussaint）的指導下出現在品牌作品中，精美的黃K金豆粒與植物造型珠寶再1950年代和1960年代大獲成功，被品味非凡的葛麗絲凱莉王妃納為收藏。





▲卡地亞Grain de Café系列每顆豆粒金均可自由活動。

最新一代的Grain de Cafe系列承襲充滿生命力的設計，卡地亞以黃K金或玫瑰金打造橢圓形並在中央脈紋的兩側鑿刻條紋的豆粒，末端點綴鑽石，並將它們裝嵌在黃K金和白K金「棕梠樹」形鍊條上，每顆豆粒均靈動自如，讓配戴者更感盎然妙趣，款式有單或雙層冠飾戒指、項鍊和手環，玫瑰金開口式項鍊與戒指還結合黑曜石，展現明暗對比。





▲卡地亞Grain de Café黃K金戒指，228,000元。

葛麗絲王妃不僅收藏卡地亞咖啡豆造型珠寶，也是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）於1968年推出幸運草圖騰的Alhambra系列的忠實擁護者，60年代末期興起的彩色寶石風潮與時裝流行完美結合，她收藏多款鑲嵌不同寶石或金雕的Alhambra長項鍊，曾一次戴上3條項鍊出席公開活動，時髦極了。





▲葛麗絲凱莉王妃曾一次戴上3條梵克雅寶Alhambra項鍊。（圖／梵克雅寶提供，以下同）





▲葛麗絲凱莉王妃鍾愛梵克雅寶Alhambra系列珠寶。