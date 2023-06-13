Lisa墨爾本表演服辣翻天！2套「羽毛戰袍」曬神級比例稱霸舞台

記者鮑璿安／台北報導

韓團BLACKPINK世界巡迴演唱會來到澳洲墨爾本舉辦，Jennie因身體不適缺席演出，三位團員依舊帶來精彩的表演，稍早Lisa更在IG 放上本次表演花絮照與粉絲互動，畫面中近距離揭曉了她的表演服細節，以當紅義大利品牌Diesel、潮牌AMBUSH打造精彩造型！

▲Lisa以義大利品牌Diesel水藍色上衣搭配AMBUSH 羽毛吊帶裙裝 。（圖／翻攝自LISA IG）

Lisa在IG發文表示：「很高興終於回到墨爾本！ 我還沒準備好離開這個城市，會非常想念你們。」她也一併放上多張舞台造型美照， 為營造狂野性感的態度，這次她穿著備受Z世代所喜愛的義大利品牌Diesel水藍色上衣，不僅用色鮮艷大膽，一戰成名的標誌性D字標識，搭配上日本潮牌AMBUSH 羽毛吊帶裙裝，蓬鬆的毛流感具有生命力，加持出Lisa一雙筆直長腿，在舞台上綻放魅力。

Lisa在SOLO環節中特別演繹了設計師Mollika Ruangkritya 所創立的泰國品牌Kloset，以自身力量支持家鄉設計，而這套讓人印象深刻的鮮紅羽毛裝，內襯是飾有亮片的馬甲背心，硬挺結構猶如當代女性盔甲一般，一次注入率性和性感火花，釋放強大的殺傷力。