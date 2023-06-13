fb ig video ETtoday search mobile

Lisa墨爾本表演服辣翻天！2套「羽毛戰袍」曬神級比例稱霸舞台

>

記者鮑璿安／台北報導

韓團BLACKPINK世界巡迴演唱會來到澳洲墨爾本舉辦，Jennie因身體不適缺席演出，三位團員依舊帶來精彩的表演，稍早Lisa更在IG 放上本次表演花絮照與粉絲互動，畫面中近距離揭曉了她的表演服細節，以當紅義大利品牌Diesel、潮牌AMBUSH打造精彩造型！

▲▼Lisa 。（圖／翻攝自LISA IG）

▲Lisa以義大利品牌Diesel水藍色上衣搭配AMBUSH 羽毛吊帶裙裝 。（圖／翻攝自LISA IG）

Lisa在IG發文表示：「很高興終於回到墨爾本！ 我還沒準備好離開這個城市，會非常想念你們。」她也一併放上多張舞台造型美照， 為營造狂野性感的態度，這次她穿著備受Z世代所喜愛的義大利品牌Diesel水藍色上衣，不僅用色鮮艷大膽，一戰成名的標誌性D字標識，搭配上日本潮牌AMBUSH 羽毛吊帶裙裝，蓬鬆的毛流感具有生命力，加持出Lisa一雙筆直長腿，在舞台上綻放魅力。

Lisa在SOLO環節中特別演繹了設計師Mollika Ruangkritya 所創立的泰國品牌Kloset，以自身力量支持家鄉設計，而這套讓人印象深刻的鮮紅羽毛裝，內襯是飾有亮片的馬甲背心，硬挺結構猶如當代女性盔甲一般，一次注入率性和性感火花，釋放強大的殺傷力。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

Lisa, 演唱會, BLACKPINK

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

林心如戴235萬元金錶出門走走　

林心如戴235萬元金錶出門走走　

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

你的出軌指數有多高？爆紅心理測驗有夠準

你的出軌指數有多高？爆紅心理測驗有夠準

營養師曝4種「降血脂食物」！幫你遠離三高、心血管疾病

營養師曝4種「降血脂食物」！幫你遠離三高、心血管疾病

MFK中間之水充滿綠意、Miller Harris伊島聖果淡香精清新脫俗

MFK中間之水充滿綠意、Miller Harris伊島聖果淡香精清新脫俗

難怪毛孔超大！99%都曾犯的洗臉誤區　日「毒舌雜誌」評選冠軍是它 精品LINE貼圖免費下載　超可愛米奇學院風必收、LV還有絕美老花桌布 星巴克6／12「限定8小時」買一送一　優惠品項居然有星冰樂 5款雨衣讓梅雨季出門照樣有型　長版＋斜開超帥氣、晴天也能穿CP值高 超準！第一眼你看見月亮還是戀人？秒測你最近要「小心的事情」 不丹王后傳統服飾配精品包　2款手拿包輪替洩優雅品味 4款泰國小眾包高質感不怕撞　冰河藍超消暑、印花編織手袋好心動

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面