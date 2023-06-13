85度C推6／14起「連3天」拿鐵買2送1　路易莎還有5天「第二杯半價」

記者蔡惠如／綜合報導

除了網購之外，85度C今（6／13）也對外宣布，將從明（6／14）起一連3天，舉辦「APP跨店取年中慶」，透過APP平台線上開賣大杯拿鐵和大杯海岩買二送一優惠，全台限量要搶要快；路易莎於6／18前也祭出17周年慶活動，每天早上特定時段，幾乎全現做飲品都可享第二杯半價優惠。

▲85度Ｃ推年中慶優惠。（圖／業者提供）

85度C的APP會員數，目前已超過90萬人，從6／14到6／16連續三天推出APP跨店取年中慶，大杯拿鐵和大杯海岩咖啡（就是海岩咖啡）可享買二送一優惠，三杯大杯拿鐵原價285元，特價190元、三杯大杯海岩原價240元，特價160元，等於打了67折，活動三天期間，每天上午十點在85 Cafe APP跨店取開賣，兩款咖啡每天限量各2,000組，每位會員每天每款咖啡限購1組，兌換期限至今年10／31。

業者表示，該優惠只限在APP線上購買結帳，會員可自動累積紅利點數，單筆消費滿50元就可獲得1點，累積達85點，就能晉升年度VIP，一年內每個月都可以領到一張85折優惠券。此外，紅利點數還能兌換飲品折價、升級、免費兌換、免費加料等優惠。

路易莎在6／18前也推出17周年慶飲品第二杯半價優惠活動，消費者在活動期間每天上午11點前，至路易莎咖啡實體門市，購買飲品享第二杯半價優惠，以價低者折，不限同品項，但請注意優惠品項不含手沖及超越精品咖啡。其活動是路易莎體系少見的高比例回饋優惠，上班前也不妨揪咖一起分享咖啡時光。