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天生勞碌命星座Top 3 ！　第一名愛賺錢，責任感強到咬牙硬撐

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▲▼星座 。（圖／翻攝自TVN IG）

▲勞碌命星座Top 3 。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／台北報導

覺得每天工作都做不完？出於天生的使命感，讓自己拼命想把任務完成，若是從星座角度分析，以下「勞碌命星座」Top 3！簡直是完美主義的化身，很容易把不是自己的工作也攬在身上。

Top 3 處女座

處女座非常注重細節，也是典型的完美主義者，他們無法將問題視而不見，往往會想辦法分析和解決問題，不知不覺在工作場合都變得很緊繃，若是有人在旁偷懶，處女也會也默默督促對方，讓節奏和效率提升起來，所以處女座不光是一個人勞碌，是一群人一起勞碌。

Top 2 摩羯座

摩羯對於事業的追求非常強烈，優點在於能夠有效組織和管理時間，並設定明確的目標而努力，當然摩羯其實知道自己是勞碌體質，因為他們根本看不下去豬隊友，換句話說摩羯非常能夠吃苦，即便知道付出不見得有回報，也會埋頭苦幹，偶爾讓旁人感到奴性比較重。

Top 1 金牛座

金牛座非常踏實和穩定，也因為對於金錢的考量比較多，他們堅信只有努力工作才能帶來回報，幾乎把吃喝玩樂的時間都拿來工作了，金牛很現實理性，比同年齡人更服從上級所交代的任務，秉持強烈的責任感，完全是咬著牙撐下去，毅力非常驚人。

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關鍵字：

星座, 運勢, 摩羯座, 處女座, 金牛座

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