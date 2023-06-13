安格斯12星座一周運勢6／12-6／18　雙子迎來強運期、天秤桃花四處開

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

行星阻力到這周變得十分微小，近期是適合牡羊座放飛自我的時刻，除了工作課業等正事之外，很適合培養自己的業外興趣，這將能為你帶來意想不到的療癒與成就感。感情運表現不錯，情人是你最大的支柱，就算工作上磕磕碰碰，有對方的鼓勵，能讓你很快恢復元氣。至於沒有情人的這周也不孤單，身邊不少紅粉知己圍繞格外開心。

金牛座 4.21~5.20

冥王星退行下產生的負效應，間接波及到了金牛座，也讓金牛座這周各方面的表現都多了一點難以掌控的變數，如果沒有好好的處理，那麼後續的麻煩會更多，有些事情在計劃時就要有備案。不妨趁著假日時段，與情人兩人可以計劃一趟開心的旅行，你會發現兩人相處的感覺很棒，這樣的暫時休兵出走，也能讓你神清氣爽。

雙子座 5.21~6.20

水星踏上了太陽的腳步，這周雙雙都入駐雙子本命宮，對所有雙子來說也即將迎來一年之中少有的強運期，在水星守護之下，這周的你能更自在的揮灑自己的強項，無論在職場、人際方面，憑著爆棚的人際，將能為你找到值得信賴的隊友一起打拼！感情表現同樣蒸蒸日上，雖然衝的速度不算快，但單身者桃花翩翩來到，夏日前有機會甜蜜脫單。

巨蟹座 6.21~7.21

老是覺得自己總是孤軍奮戰、沒有什麼貴人緣的巨蟹座，這周貴人就在你身邊，好好珍惜身邊與你友好又投緣的朋友，多多參與朋友的聚會能為你帶來好運，壓力也能從中解除不少。除了社交，金星守護下，面對感情就算不是太積極，巨蟹也將能收到關於愛情的粉紅訊號，只是選擇權落在你身上，得好好選擇思考。

獅子座 7.22~8.22

獅子座挾帶著水星、太陽進駐了2宮，就像樹大招風般，能在工作上叱吒風雲，只不過近期需要多關注內心的情緒起伏，此時無論你的身邊有沒有情人，這周的感情行運都勢必低到一個極點，就算情人節、連續假期都不能讓你心情好轉，一個人悶悶不樂連帶別人也受影響，其實你真的是太緊繃了，得讓自己休息一下。

處女座 8.23~9.22

10宮中水星進駐，也意味著這周的處女座在職場上能憑著專注、專業的反應化解問題，同時你的能力與評價也將順勢推升，多了水星加持，工作運表現可圈可點！人際、感情方面相對偏弱，由於過於專注在工作或其它公眾事務上，感情進展有限，想在今年脫單，就需要讓自己活躍一點，多參與一些有趣的娛樂。

天秤座 9.23~10.22

天秤座這周容光煥發、神清氣爽，只要保養、化妝功夫做對做好，在金星加持下，將擁有高度好感的外在魅力！這段時間桃花緣分大大提升，到哪都可能會有人給你好感暗示，只不過單身的你眼睛得睜大、不要脫窗，找個與你真正投契、相處自在的對象，比任何顏值都來得重要。至於有情人的秤子與情人相處愉快，兩人互相依靠特別窩心。

天蠍座 10.23~11.22

這周天蠍座得適時撥出一點時間給自己，除了每天埋頭苦做的工作，生活中還有很多重要的事情要顧，像是自己的健康、家人及情人等。感情上須慎防落入黑洞，有對象的很可能發現自己與情人的價值觀並不合，兩人吵吵鬧鬧的情況增多。建議你務必撥空放鬆緊繃的神經，不妨多看與愛情有關的電影或新書，重修你的愛情學分。

射手座 11.23~12.21

滿滿自信並不算是壞事，甚至是射手十分可愛討喜的特質，不過自信過了頭可就不太妙，這周的射手得注意自己老是愛把事情想得太容易太簡單，以致出現不少意外失誤，讓原本簡單的事情也複雜了起來，得拿出認真的態度來面對。感情上同樣出現倒退嚕的狀況，別漏掉任何蛛絲馬跡，再不振作，很可能讓一段感情變質。

摩羯座 12.22~1.19

冥王星連連退行，這周走進了摩羯本命宮位，也勢必為摩羯帶來一番起伏運勢。近期得勉力克制自己負面的想法與行為，避免為小事而過於情緒化、過於患得患失而不開心。這周感情上同樣呈現動盪、不穩的變化，可能與相伴已久的對象鬧翻，或者相處上出現嫌隙，有些感情有了缺口就補不回來，記得好好珍惜得來不易的情感！

水瓶座 1.20~2.18

儘管對水瓶而言，這周整體工作職涯運勢有些晦暗不明，不過好消息是這周感情有望撥雲見日、開出紅盤，單身者的你，過去的用心佈局總算沒有白費，你的心意終將能讓對方明白，有情人的瓶子也可別只是閒閒在家，可以趁著假日兩人計劃一趟開心的旅行，你會發現兩人相處的感覺很棒。有對象者也適合遠行，旅途中的相伴能讓彼此更需要彼此。

雙魚座 2.19~3.20

太陽的移位雖然對於雙魚來說沒有實質的助益，不過這周受惠於水星直直走入雙魚的姻緣宮位，不難看出魚兒近期在感情上運勢順遂，單身者雖然不致於到桃花朵朵開，不過人緣與日俱增，愛情運也同樣抬升，心儀對象接近，千萬不要玩欲擒故縱的遊戲，大方一點加上主動積極，就算不能立刻脫單，至少也能拉近彼此距離。

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