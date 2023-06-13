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「凱旋門瑪麗珍」實在美到不行　4.5cm厚底秒變長腿，尖頭款更優雅

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

樂福鞋的熱潮還沒退，沒想到這麼快又加入了新朋友「瑪麗珍」，讓大家的復古學院風格又多了一個好選擇，而這次CELINE在春夏推出的「凱旋門瑪麗珍」實在美到不行，除了厚底款還有優雅的尖頭款可以選擇。

80年代熱門的瑪麗珍鞋款一直是時尚界的常客，從推出至今數十年都還是非常好加入造型搭配，而這款鞋也在超模Gigi Hadid等人的穿搭中，在2023年春季重新回歸到所有時尚迷的視野，等著大家在新一季穿搭出可鹽可甜的時髦風格。

CELINE在去年以TRIOMPHE凱旋門Logo設計的樂福鞋大受歡迎之後，這次將經典的凱旋門標誌與瑪麗珍鞋款結合，推出全新的厚底鞋款，整雙鞋以牛皮製作，內裡搭配是柔軟的羊皮內裡，鞋身上的皮革鞋帶以金色的小凱旋門Logo點綴，偏圓的鞋頭可愛度直接拉滿，而高約4.5公分的厚鞋底更是一踏上就秒變長腿！

除了圓頭的款式之外，也有推出優雅的尖頭瑪麗珍鞋款，在鞋帶上同樣有金屬的小巧凱旋門Logo設計，不同的是在鞋身的邊緣處以黑色羅緞材質包邊，復古的風格十足。

除了上面兩款之外，還有平底與鱷魚壓紋的鞋款可以選擇，兩款分別在鞋帶扣與鞋頭上，都有凱旋門的標誌設計加入。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, CELINE, 樂福鞋

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