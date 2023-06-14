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Jennie《The Idol》熱舞超放電　3大關鍵穿得性感又時髦

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

HBO超夯美劇《偶像漩渦 The Idol》終於開播，你看了嗎？身為資深韓迷，焦點自然是放在劇中唯一亞洲面孔亮點：BLACKPINK Jennie，首集上映雖只有一分鐘的畫面，Jennie那雙充滿電力與魅惑的朦朧雙眼，加上大膽的舞蹈編排，任誰看了都會留下深刻印象。

一直是女孩們心中穿搭範本的Jennie，私服和其他諸多場合的造型經常給人性感卻不帶情色的魅力，炎熱的夏天想打造質感性感風格穿搭，掌握以下3大關鍵準沒錯：

BLACKPINK Jennie的小隻女性感穿搭

1、洋裝／短褲長度落在大腿三分之一處

身高約莫163cm左右的Jennie，穿搭卻經常給人170+cm的既視感，可見比例拿捏之重要性。而Jennie顯高的關鍵在於裙裝以及短褲的長度選擇，不論是坎城紅毯、日常逛街行程或是出席品牌活動，可以注意到她的下襬長度經常落在大腿三分之一處，不論是否有高跟鞋的助攻，或是搭配平底鞋，整體比例看起來就是修長。

2、剛剛好的「露」

性感和情色往往一線之隔，恰如其分地露才能把性感與時髦同時穿出來。以Jennie的穿搭來說，她經常會換上短版上衣露出腰線，而若是單品，Jennie時常加入一點街頭感的工裝褲、運動棉褲或是牛仔褲，帥辣個性反而更為亮眼。

3、透膚材質運用

上述兩點都是直接的「露」，或許多少會讓人有些沒有安全感。解套方法可以試試看透膚單品的運用，像是透膚絲襪、薄紗材質的上衣等，若隱若現更引人遐想！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Jennie, The Idol

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