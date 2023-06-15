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韓韶禧私服同款5個單品都能平價入手！小CK樂福鞋打6折、EMIS喬妹也愛

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

韓韶禧以《夫妻的世界》打開名號後，接連帶來戲劇作品圈粉無數，與車銀優合作《惡女是懸絲木偶》的廣告更成了最美的撕漫畫面，攜手朴敘俊主演的Netflix影集《京城怪物》則是將在今年播出，高人氣令她瞬間成為帶貨一姐，尤其是私下的個性風格深受粉絲喜愛，今天就來看看韓韶禧近期私服當中出現哪些平價單品，粉絲們也能無痛購入同款！

韓韶禧近期5個平價私服單品

CHARLES & KEITH厚底樂福鞋

韓韶禧於最新拍攝美照中，腳上穿著的為CHARLES & KEITH的厚底樂福鞋，圓潤的厚底線條可愛又有個性，是能偷偷幫自己增高8公分的心機單品，而且現在還於官網上祭出6折優惠，不需兩千元即能Get女神同款。

CHARLES & KEITH Gabine項鍊

韓韶禧於自拍照中所佩帶的項鍊看起來相當高級、有型，但其實並不是昂貴精品，而是來自CHARLES & KEITH的平價飾品，粗鍊條設計搭配經典Gabine D字扣環，份量感凸顯氣勢之外，又能輕鬆替造型增添亮點。

EMIS棒球帽

日前韓韶禧私下參與EMIS的快閃店活動，特別喜歡這頂亮眼紫色的棒球帽。

EMIS豹紋手袋

EMIS的手袋、托特包一直都是女星們的心頭好，宋慧喬更曾背著EMIS的托特包現身機場，而韓韶禧日前在私服中搭配的則是這款EMIS的豹紋絨毛材質包包。

Jansport後背包

韓韶禧日前私下和朋友出遊時，一身休閒洋裝身後背的是你我都十分熟悉的「Jansport後背包」，曾經在台灣紅極一時，也許有一個「Jansport後背包」正被埋藏在你的櫃子裡，看到韓韶禧也在背之後，不妨重新拿出來背！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 韓韶禧

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