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專注當下持續造樂　楊乃文：「你不能改變別人，只能改變自己」

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

音樂是我的環境，我活在音樂裡。

呼應今季CHANEL工坊系列（Métiers d'art）的靈感，來自塞內加爾首都達卡（Dakar）的人文與景致印象，注入在這次的拍攝視覺上。城市建築中經常出現的偌大橘紅牆面，營造出專屬於非洲大陸的熱情。而位於達卡知名景點瑞巴特湖（Lake Retba，又稱玫瑰湖），湖中微生物因季節轉換，使水色呈現桃粉色，展現了如夢般的詩意。楊乃文身在畫面中，是登高一呼的造樂者，用音符作為導航，引領各位心領神會這次CHANEL工坊系列之美。

楊乃文說：「工坊系集結了現代設計思維與傳統製衣工藝，CHANEL在新與舊之間將美的事物呈現出最大值，並且沒有任何創意的限制，這是我非常敬佩的地方。所以每當我穿上這些藝術品的時候，都格外小心。記得有次穿CHANEL的大衣去尾牙，看到桌上都是紅酒，就立馬把大衣收進袋子裡，雖然那件衣服是黑色的，但是要潑到紅酒那可不得了，我絕對不容許這樣的事情發生（笑）。」

不一樣，都一樣

即將推出新專輯，儘管採訪當下還不能透露太多，但從楊乃文臉上表露出的自信，依然可以預期將會再度席捲華語歌壇，她說：「這次和許多過去沒合作的音樂人合作，因為他們而讓這次更加驚喜。曲風上有許多與過去不同的地方，但儘管有新的嘗試，不過都是在自己的風格範疇裡，歌迷很快就能和『楊乃文』連結起來。」

1997年首張專輯《One》對於許多歌迷來說，想必絕對是無法忘懷經典中的經典，兩年後的《Silence》更讓她一舉拿下金曲歌后頭銜，2006年《女爵》同名主打歌，除了在KTV熱唱榜上人氣不墜，Live演出時台上台下同唱場面更是震撼。楊乃文說：「每一次的專輯我都覺得好聽，再說一次，真的超好聽的。」原來，那些被不同命名的作品，不一樣卻都一樣，在她的心中，都是最棒、最動人的寶貝，無從比較。

活在音樂裡

用一句話表述自己與音樂的關係，會是什麼？楊乃文說：「音樂是我的環境，我活在音樂裡。」簡潔有力，毫不拖泥帶水，頗有她一貫態度，她繼續補充道：「看待不同人事物時，通常首先觸動我的就是旋律。像是看電影時，會特別對配樂感到好奇，很想查清楚音樂是誰做的，或某首歌是誰唱的？甚至會為了一首歌，看同部電影兩次。」那種發自內心的求知慾，絕對是真愛無誤。

而要說到對於音樂的啟蒙與崇拜，那又是怎樣的過程呢？楊乃文繼續說：「小時候在澳洲，電視節目選擇沒有太多，每到周末就會播歌舞劇，老電影經常會有歌舞元素，對我有很深的影響。後來長大後，特別喜歡約翰威廉斯（John Towner Williams）做的電影配樂，早期的《星際大戰》、《超人》、《法櫃奇兵》，到後來的《哈利波特》都讓我對他甘拜下風，在成長的記憶裡，佔有無法忘懷的位置。」話題至此，採訪現場大家立刻隨機哼起了《星際大戰》與《超人》的主題曲，但怎麼哼都變成了《星際大戰》，究竟是什麼神秘的宇宙力量？至今依然未解…..。

專注你自己就好

現在的楊乃文，演藝之路持續轟轟烈烈進擊著。回望過去，也曾有挫折襲來的焦慮與不安全感，她說：「當年魔岩（前唱片公司）收起來的時候，真的不知道該怎麼辦，看似沒有任何轉機，就僵在那裡。走過之後，This too shall pass .一切都會過去，成為自己的座右銘。這句話陪伴我很多年，事情無論好壞都會過去，所以要好好珍惜，要活在當下，不要鑽牛角尖。同理可證，你不能改變別人，只能改變自己，世界上沒有誰對誰錯，只是因為想法不同，只要專注你自己就好。」

總結出道至今，會給自己打幾分？楊乃文說：「我不會為自己打分數，從不認為自己是有自信的人，每每受到誇獎時，都會說沒有沒有，但某次朋友就說，當別人稱讚妳時，說謝謝就好。後來才慢慢打開自己，適應讚美的感覺（笑）。」在新專輯發行前，重返大小音樂節舞台，再度與歌迷近距離接觸，「打開」後的自已，越來越社會化了？她笑著說：「上次有人在台下喊要娶我，我就回：『你家有錢嗎？』」採訪現場笑成一團。響徹雲霄的笑聲，在夕陽正西下的午後，帶來暖暖的正能量。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 楊乃文

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