你最近要小心什麼事？超準心理測驗精闢解剖

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

人生的道路很長，在不同時期都會面臨不同的考驗與難關，而你最近需要特別小心哪個層面？以下這個《小紅書》爆火心理測驗，可以檢視出你最近可能出現的麻煩。

Q：以下這張圖你優先看到的是什麼？

A.一個明亮的月亮

B.一對戀人

C.一個紅酒杯

D.一個骷髏頭

A.一個明亮的月亮

看到月亮的你是一個很有想法的人，做事情比起行動，會先做好全方位的防範，想要體諒他人又害怕失敗，心裡又想成功，多方顧慮總是難以執行，有點過於謹慎，加上你本身就是很自律的人，所以身邊人總覺得你不夠有彈性，建議少一些思考，多一點行動，會更有利於你的發展。

B.一對戀人

看到戀人的你最近在感情上需要多務實一點，因為你對於愛情比較理想化，擁有美好的憧憬，甚至兩人都沉浸在熱戀的相處中，但隨著生活瑣事、大小習慣等問題出現，兩人開始就會有想法上的摩擦，用更實際的作為與思考，來減少彼此理想落差，會有助關係提升。

C.一個紅酒杯

看到紅酒杯的你最近要小心，不要太高調，你可能剛好在一個順勢的大好前景上，所以人生快樂又順遂，你很想跟身邊的朋友分享，所以積極參與一些活動與社交，但要小心這很可能會招來小人的嫉妒，甚至被人暗箭重傷，有時候選擇性分享會是更高明的做法。

D.一個骷髏頭

最近的你作息大亂，精神也特別疲倦，整個人都像是虛脫一樣，要特別注意健康狀況，不管是工作繁忙還是壓力太大，都應該要有適當的休息才能走得長久，是時候讓自己回歸正常軌道了，別忘寢廢食，好好的照顧身體才是關鍵。