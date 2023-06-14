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試・開箱／缺貨預警！上架就秒殺的「鎖吻棒」水光＋持久雙重滿足

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、kate.tokyo.official_jp IG

想要打造逆齡、顯嫩的妝容，具有光澤感的水潤唇彩，絕對是重點，不僅不顯唇紋，還能看起來輕透可愛，最適合夏季霧面底妝來搭配，整個人都立刻擁有年輕氛圍。以下就盤點多款開架就可以買到的水光唇彩，不僅光澤度、保濕感滿分，更是持久不掉色，完全不輸專櫃，當然直接包色。

＃媚比琳 超持久水光鎖吻唇釉，售價499元

▲媚比琳,KATE,I’M MEME,唇膏,唇彩,唇釉,彩妝。（圖／品牌提供）

▲媚比琳,KATE,I’M MEME,唇膏,唇彩,唇釉,彩妝。（圖／品牌提供）

媚比琳總是以劃時代超強科技引領開架時尚，2023年引進超強「鎖吻棒」系列，一次6色唇釉打造最嫩QQ唇，晶透軟糖光感可愛又時髦，輕鬆掌握Y2K風潮，先搖晃均勻之後，塗抹到雙唇等30秒，立刻打造不沾杯美色，而且一般光澤唇彩鮮少能做到持色，多以霧面唇彩居多，這次上市新品，馬上被秒殺，所有人都是掃光貨架，就怕買不到。

＃KATE 怪獸級持色唇膏，售價430元

▲媚比琳,KATE,I’M MEME,唇膏,唇彩,唇釉,彩妝。（圖／品牌提供）

在日本爆賣銷售NO.1的開架唇膏，於2021年在台灣上市之後，直到現在都一支難求，尤其是熱門色更是一上架就會消失，被譽為「最難買唇膏」！獨家持色技術會在雙唇形成凍狀薄膜，一抹就有超高顯色度，重點是喝水、戴口罩都不容易掉色，連專櫃都難找的質地，當然女孩都在搶。

＃I’M MEME 我愛唇欲水光唇釉，售價390元

▲媚比琳,KATE,I’M MEME,唇膏,唇彩,唇釉,彩妝。（圖／品牌提供）

最會調色的韓系彩妝品牌I’M MEME推出水光唇釉系列，粉嫩色選輕鬆修飾肌膚蠟黃感，一抹秒現女團Q彈飽滿的玻尿酸豐唇，自然光澤一點都不顯油膩，保濕度恰到好處，單擦或是多次疊擦都可以打造出不同質感的妝容效果。

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媚比琳, KATE, I’M MEME, 唇膏, 唇彩, 唇釉, 彩妝

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