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G-SHOCK頂規錶閃極光炫彩　配半透明紫錶帶更出色

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▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK以極光為靈感打造錶款MTG-B3000PRB，42,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK頂級MT-G系列以強悍霸氣設計著稱，採用雙層碳核心防護構造，透過碳纖維強化樹脂錶殼保護機芯，最新MTG-B3000PRB腕錶增添迷人光彩，以北極光為靈感，不鏽鋼錶圈經過再結晶技術與深層硬化處理，再以彩虹離子IP鍍膜，而錶背同樣由彩虹離子IP鍍膜處理的不鏽鋼製成，再進行重新拋光並去除錶殼背蓋凸起處的塗層，整只錶閃爍著獨一無二極光炫彩。

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MTG-B3000PRB腕錶不鏽鋼錶圈經再結晶技術與深層硬化處理，施以彩虹離子IP鍍膜。

為搭配極光設計的錶殼，G-SHOCK為MTG-B3000PRB打造紫色半透明柔軟合成樹脂的錶帶，配上棕色與紫色離子IP鍍膜扣環零件，更顯出色；不僅外觀迷人，功能也不容小覷，配備Tough Solar 太陽能電力系統、世界六局電波MULTIBAND 6 時間校準訊號與Mobile Link功能，並具防水200米、多元鬧鈴、碼錶等實用功能。

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MTG-B3000PRB腕錶紫色半透明錶帶搭配經棕色與紫色離子IP鍍膜扣環零件。

黑色仍是不少錶迷心中的百搭首選，CITIZEN最新光動能全球電波時計錶款酷玩黑AT8265-81E，即為炫黑BIP電鍍不鏽鋼錶殼配上局部髮絲紋錶帶，搭配銀色時標與黑色小錶盤裝飾的太陽紋面盤，黑得有層次，且具備日期萬年曆、定時收訊校正、不須手動調整時間、世界時間、計時碼錶、電量等級顯示等實用功能，更加討喜。

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動能全球電波時計錶款AT8265-81E，25,800元。（圖／CITIZEN提供）

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關鍵字：

G-SHOCK, CITIZEN

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