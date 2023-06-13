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三星首款家用MICRO LED電視現身　要價近450萬元刷新售價天花板

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▲三星2023全電視、智慧型螢幕系列。（圖／業者提供）

▲三星今在台發表旗下2023全電視、智慧型螢幕系列。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

韓品牌三星SAMSUNG今（6／13）在台發表旗下2023年最新電視系列，包括高單MICRO LED、Neo QLED、OLED系列，以及美學、風格與可攜帶的The Freestyle微型智慧投影機等，其中首次在台灣市場現身的MICRO LED電視，以110吋大螢幕、近450萬元的開價插旗，也刷新在台電視售價的天花板。

疫情加速消費者升級家電規格，即便在後疫情時代趨勢仍未停歇，據業者調查，消費者在購買電視前首要考量的是電視畫質，之後再分析售價與預算，而疫情期間一飛沖天的串流影音服務已成為民眾日常，也讓使用者不會回到原本的低畫素規格，整體而言電視高階機種的銷量占比會持續攀升。

▲三星2023全電視、智慧型螢幕系列。（圖／業者提供）

擅長營造高階市場的三星，今在台灣一口氣發表42款最新智慧顯示器與電視機種，數年前在各大電子展發表的MICRO LED技術，今年家用產品終於首度落地，堪稱是技術火力展示，去年韓媒就已報導，MICRO LED電視售價將來到一個前所未有的高價位，台灣首賣價格果然刷新紀錄，但業界人士也表示，音響市場出現單價破千萬的價格都不吃驚，這樣的高端市場破400萬的售價，銷售不會是問題，據說也確實已經有許多買家在詢問。

開賣的首款110吋MICRO LED電視，搭載2500萬顆藍寶石基底微型LED，自體發光且能獨立控制色彩像素，營造層次分明的立體感，還可支援4個獨立訊號源播放，一個螢幕可分成4個畫面同時觀看，售價449萬9990元。

▲三星2023全電視、智慧型螢幕系列。（圖／業者提供）

另一系列Neo QLED 8K除升級至64個AI神經網絡，今年也新推出43吋與55吋規格，滿足使用者家庭第二台電視需求。OLED電視則新增77吋規格，另受到風格族群青睞的The Frame美學電視，今年也首度與故宮合作，上架15福故宮珍藏至藝術市集，讓使用者能將文物美學帶進家中。

▲三星2023全電視、智慧型螢幕系列。（圖／業者提供）

台灣三星電子消費性電子產品事業群副總林聖斌表示，台灣2022年電視市場相較於2021年，銷售量持平、銷售額則有10％成長，動能主要來自於高階機種，台灣三星銷售量與銷售額皆有雙位數成長，其中銷售額更成長近2成，目標在今年底MICRO LED、Neo QLED與OLED高階系列，可達到該產品業績5成佔比。

業者表示，目前台灣整體電視市場趨勢潮大尺寸邁進，去年55吋以上機種已達整體銷售額70%，其中65吋佔比30%，為最大宗，之後是55吋有25%的佔比，75吋電視雖然現在僅15％左右，成長的比例卻是最高的。

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關鍵字：

三星, SAMSUNG, 家電, 電視, Neo QLED, MIRCO LED

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