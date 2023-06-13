許光漢回眸超殺FENDI黑白機場造型根本畫報！　飛佛羅倫斯行程揭曉

▲許光漢受邀前往義大利佛羅倫斯出席FENDI 春夏24男裝時尚大秀 。（圖／品牌提供）



記者鮑璿安／台北報導

2024春夏男裝周開跑，除了新一季時裝趨勢即將揭曉之外，看秀陣仗同樣讓人期待，台灣男星許光漢稍早已經現身機場，準備前往義大利佛羅倫斯出席FENDI 春夏24男裝時尚大秀，屆時會有什麼樣的帥氣看秀造型？還請讀者們拭目以待。

許光漢已經是FENDI 大秀的常客，這次春夏24男裝系列發表也不例外，頂著品牌形象大使頭銜出發，機場造型方面，他選擇了FENDI by Marc Jacobs 限定系列白色短袖上衣，以壓紋呈現品牌標誌散發獨特性，搭配黑褲以及旅行後背包呼應，打造輕便又時髦的穿著。

▲許光漢機場造型以FENDI by Marc Jacobs 限定系列白色短袖上衣搭配FENDI MATCH 鞋款。（圖／品牌提供）

FENDI於6月13日至16日在佛羅倫斯舉行的 Pitti Immagine Uomo n.104（佛羅倫斯國際男裝貿易展）展示品牌最新的2024春夏男裝系列，並在6月15日午後於新落成啟用、位於義大利巴尼奧-阿里波利市托斯卡尼鄉間中央地帶的 FENDI Factory 皮件工廠，舉行時尚大秀，屆時星光雲集，不可錯過。

此外，2024春夏男裝周官方日程上的看點還包含Valentino男裝全新回歸，將打破過去三年男女裝合秀的秀場模式，於台灣時間2023年6月16日晚上8點在米蘭大學登場。而新任Louis Vuitton 創意總監Pharrell Williams操刀首秀便是2024 春夏男裝系列，將於台灣時間 6月21日凌晨2點30分登場，揭開巴黎男裝周序幕。