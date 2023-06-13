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營養師教你自製2款蔬果汁：綠拿鐵有效排毒、橘粉果泥抗熱排濕

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記者曾怡嘉／綜合報導

夏季天熱多喝水對身體好，除了補充水分外，營養師程涵宇也建議可以打健康蔬果汁來補足健康，簡單的食材就可以打出滿滿營養，能夠強效排毒的綠拿鐵、夏季解熱消水腫的橘粉果泥，一次教會你。

▲▼營養師教打健康果汁。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇，以下同）

營養師程涵宇分享，強效排毒綠拿鐵能幫助排濕同時對抗病毒細菌，其中有機羽衣甘藍富含多酚，三日青花椰苗則是含有抗氧化的蘿蔔硫素，當季的金鑽鳳梨可以增加口感且幫助消化，她建議第一次食用青花椰苗可以加入10g就好，較不會有嗆辣感。

▲▼營養師教打健康果汁。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

▲▼營養師教打健康果汁。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

#排毒綠拿鐵

食材 /3人份

有機羽衣甘藍60g

三日青花椰苗40g

當季金鑽鳳梨400g

水200ml

冰塊1杯

作法/

將所有食材全部倒入調理機中打碎即可食用。

天氣悶熱又潮濕，身體覺得重重累累嗎？營養師建議夏季可以多喝橘粉果泥，沒有胡蘿蔔、番茄、木瓜、火龍果但營養卻滿到炸，熱量低卻擁有超高維生素C，高膳食纖維約等於2盤燙青菜纖維量，寶石紅奇異果高鉀幫助排濕，滿滿花青素同時有效護眼。

▲▼營養師教打健康果汁。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

#消暑清熱的橘粉果泥

食材/3人份

寶石紅奇異果5顆

當季金鑽鳳梨280g

超級三日青花椰苗10g

冰塊500g

作法/

將所有食材全部倒入調理機中打碎即可食用。

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關鍵字：

營養師, 綠拿鐵, 果泥, 排毒

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