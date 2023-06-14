你最大的弱點是什麼？超凖心理測驗秒揭你是戀愛腦或依賴狂

記者張毓容／綜合報導 圖／達志示意圖

每個人都有自己的長處與優點，當然也就會有比較不足的弱點，就算是能力再好、再聰明的人，也都有其難以克服的死穴，而你清楚自己的弱點是什麼嗎？《小紅書》上就有個心理測驗引發討論熱潮，從一個簡單問題就能測出你的最大弱點，測過的網友都說準，留言狂讚「我確實得失心很重」、「我真的戀愛腦」。

Q：如果去海邊玩，你通常會選擇做什麼？



A.吹著海風發呆



B.撿貝殼



C.衝浪



D.游泳

【往下看解析】

A.吹著海風發呆：得失心

這類型人身上最明顯的弱點就是得失心太重。你總是非常踏實認真的對待生活大小事，這樣本來是好的，但問題就出在你常會希望自己在每一件事情上都能做到完美無缺，而這樣就會讓你在很多地方都無法讓自己感到滿意、獲得真正的滿足，還因此平添了不少壓力。

B.撿貝殼：安全感

選擇撿貝殼的你，最大的弱點是沒有安全感，你對所有事情都會抱持著懷疑的態度，面對所有人也都帶著戒備心，無法真正的交心，而也因為這樣，讓你非常在乎別人的看法和態度，一旦對方沒有達到你心中期望的「要求」，你就會感到非常受傷。

C.衝浪：依賴性

這類型的人死穴是太過於依賴別人。雖然表面上你看起來好像什麼都不在乎，但其實你是一個內心非常細膩又敏感的人，你希望在付出的時候，一定能收到理想中的結果，你也很希望能遇到真正懂自己的人，但其實要在這麼大的世界裡找到知己是非常難得的，也因為太過依賴他人，而使得你的無助感會比一般人更強烈。

D.游泳：戀愛腦

選擇游泳的你，最大的弱點就是有個戀愛腦，雖然你在生活和工作上都能游刃有餘、表現的得心應手，但一旦你陷入愛情中，就很容易失去理智，常被對方迷得神魂顛倒、分不清東西南北，就算身旁的人提醒你，你可能也聽不進去，還覺得大家都不懂你的另一半、誤會對方，所以遇到感情就犯傻就是你最大的死穴。

