fb ig video ETtoday search mobile

營養師曝「8種抗氧化食物」讓你越吃越年輕！ 番茄醬竟也上榜

>

▲▼ 營養師曝8種抗氧化食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

▲營養師教吃抗氧化食物，幫助延緩老化、吃出美麗。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖、翻攝IG@moeka_nozaki

想凍齡抗老，除了認真做保養，吃對食物也有用！營養師谷傳玲就表示，食物吃不對會加速衰老，而多吃抗氧化的食物能幫助延緩衰老、讓你越吃越年輕。她就分享發表在國際期刊《Nutrition Journall》上的一篇研究，檢測了3,100種食物的抗氧化成分含量，她從中整理出日常生活中方便買到的8種強力抗氧化食物，照著吃就能讓你吃出美麗，維持好狀態。

▲▼ 營養師曝8種抗氧化食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃漿果類

漿果類中尤其推薦藍莓、草莓、奇異果，這些水果都富含花青素、類黃酮和維生素C等很強大的抗氧化成分。

＃紫甘藍

紫甘藍富含抗氧化的花青素，且紫甘藍最好也要生吃，因為超過攝氏65度，花青素就會受到損失。

▲▼ 營養師曝8種抗氧化食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃核桃、山核桃

建議核桃、山核桃要選擇未烘焙、帶薄膜的生核桃，一旦加熱和去膜，抗氧化成分類黃酮的含量就會急劇下降，所以最好選帶殼的生核桃，剝開了直接吃，每天可以吃2個。

＃番茄、番茄醬

番茄富含抗氧化的茄紅素，但是番茄生吃不如熟吃，因為加熱可以使茄紅素的構型由全反式變成順式，順式的構型，抗氧化的活性更強，吸收利用率也會提高。

除了可以將番茄和油加熱烹調外，谷傳玲更推薦番茄醬，因為番茄醬是加熱濃縮而成的，不僅茄紅素含量會大幅增加，抗氧化的活性也會更強。但要記得，挑番茄醬的時候建議要選100%純番茄醬，或是自製番茄醬更健康，能避免過多的額外添加物。

▲▼ 營養師曝8種抗氧化食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃黑巧克力

不一定要選100％的純黑巧克力，因為口感太苦，大多數人都難以入口，建議可選（總）可可固形物含量在70%～100%之間的黑巧克力，有數據顯示這個比例的巧克力，抗氧化成分已經很高了。但谷傳玲提醒，巧克力的熱量也不低，所以要適量吃，每天吃一兩小片就足夠了。

＃咖啡

咖啡所含的咖啡酸和綠原酸都是很強的抗氧化劑，但要注意喝咖啡時可以多加點牛奶，但是別多加糖和奶泡。

▲▼ 營養師曝8種抗氧化食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃綠茶

綠茶富含抗氧化性很強的茶多酚，但是茶多酚怕熱，建議綠茶最好用攝氏80度的水去泡，這樣才能保留更多的茶多酚。

＃辛香料

辛香料裡抗氧化成分含量最高的是丁香、薄荷、五香粉、肉桂、奧勒岡（牛至）、百里香等6種，建議在烹飪料理時，可以適當的多放這些辛香料，幫助補充更多的抗氧化成分。

►不到30就冒白髮？營養師教「改善白髮8秘訣」　飲食重點快筆記

►老是覺得累？營養師教吃5種「抗發炎食物」，減輕慢性發炎

►營養師教「喝飲料」3大原則，讓你喝得健康又不怕發胖

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

抗氧化, 抗老, 凍齡, 老化, 保養, 護膚, 皮膚, 飲食, 食物, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

林心如戴235萬元金錶出門走走　

林心如戴235萬元金錶出門走走　

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

你的出軌指數有多高？爆紅心理測驗有夠準

你的出軌指數有多高？爆紅心理測驗有夠準

你最大的弱點是什麼？超凖心理測驗秒揭你是戀愛腦或依賴狂

你最大的弱點是什麼？超凖心理測驗秒揭你是戀愛腦或依賴狂

塗了還曬黑？盤點大家易踩的4個「防曬誤區」，第一條超多人都犯

塗了還曬黑？盤點大家易踩的4個「防曬誤區」，第一條超多人都犯

張清芳揭蔡依珊兒只露手拍慈善照內幕　揪Cindy Chao做慈善助病童 你最近要小心什麼事？超準心理測驗精闢解剖 安格斯12星座一周運勢6／12-6／18　雙子迎來強運期、天秤桃花四處開 營養師教你自製2款蔬果汁：綠拿鐵有效排毒、橘粉果泥抗熱排濕 睡前避免吃5種食物　能幫你睡得更好 營養師教「喝飲料」3大原則，讓你喝得健康又不怕發胖 不丹王后傳統服飾配精品包　2款手拿包輪替洩優雅品味

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面