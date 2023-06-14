營養師曝「8種抗氧化食物」讓你越吃越年輕！ 番茄醬竟也上榜

▲營養師教吃抗氧化食物，幫助延緩老化、吃出美麗。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@moeka_nozaki

想凍齡抗老，除了認真做保養，吃對食物也有用！營養師谷傳玲就表示，食物吃不對會加速衰老，而多吃抗氧化的食物能幫助延緩衰老、讓你越吃越年輕。她就分享發表在國際期刊《Nutrition Journall》上的一篇研究，檢測了3,100種食物的抗氧化成分含量，她從中整理出日常生活中方便買到的8種強力抗氧化食物，照著吃就能讓你吃出美麗，維持好狀態。

＃漿果類



漿果類中尤其推薦藍莓、草莓、奇異果，這些水果都富含花青素、類黃酮和維生素C等很強大的抗氧化成分。

＃紫甘藍



紫甘藍富含抗氧化的花青素，且紫甘藍最好也要生吃，因為超過攝氏65度，花青素就會受到損失。

＃核桃、山核桃



建議核桃、山核桃要選擇未烘焙、帶薄膜的生核桃，一旦加熱和去膜，抗氧化成分類黃酮的含量就會急劇下降，所以最好選帶殼的生核桃，剝開了直接吃，每天可以吃2個。

＃番茄、番茄醬



番茄富含抗氧化的茄紅素，但是番茄生吃不如熟吃，因為加熱可以使茄紅素的構型由全反式變成順式，順式的構型，抗氧化的活性更強，吸收利用率也會提高。

除了可以將番茄和油加熱烹調外，谷傳玲更推薦番茄醬，因為番茄醬是加熱濃縮而成的，不僅茄紅素含量會大幅增加，抗氧化的活性也會更強。但要記得，挑番茄醬的時候建議要選100%純番茄醬，或是自製番茄醬更健康，能避免過多的額外添加物。

＃黑巧克力



不一定要選100％的純黑巧克力，因為口感太苦，大多數人都難以入口，建議可選（總）可可固形物含量在70%～100%之間的黑巧克力，有數據顯示這個比例的巧克力，抗氧化成分已經很高了。但谷傳玲提醒，巧克力的熱量也不低，所以要適量吃，每天吃一兩小片就足夠了。

＃咖啡



咖啡所含的咖啡酸和綠原酸都是很強的抗氧化劑，但要注意喝咖啡時可以多加點牛奶，但是別多加糖和奶泡。

＃綠茶



綠茶富含抗氧化性很強的茶多酚，但是茶多酚怕熱，建議綠茶最好用攝氏80度的水去泡，這樣才能保留更多的茶多酚。

＃辛香料



辛香料裡抗氧化成分含量最高的是丁香、薄荷、五香粉、肉桂、奧勒岡（牛至）、百里香等6種，建議在烹飪料理時，可以適當的多放這些辛香料，幫助補充更多的抗氧化成分。