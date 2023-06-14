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TWICE日本小分隊神顏宣傳照曝光！換透視蕾絲禮服成熟女人味破表

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記者鮑璿安／台北報導

韓團TWICE出道8年擁有高人氣，今年（2023）7月更將迎來日本小分隊「MISAMO」正式推出迷你專輯《Masterpiece》，由成員Mina（名井南）、Sana（湊崎紗夏）、Momo（平井桃）所拍攝的形象照搶先曝光，整體風格古典優雅，三人換上浪漫的蕾絲裙裝登場，立刻掀起網友討論。

▲TWICE 。（圖／翻攝自TWICE IG）

▲TWICE日本官方IG公開了「MISAMO」小分隊的宣傳照 。（圖／翻攝自TWICE IG）

TWICE日本官方IG公開了「MISAMO」小分隊的宣傳照，風格多變的她們先以黑色系為主打造型，Sana身穿設計師品牌Alessandra Rich服飾，品牌以打造絕美晚禮服聞名，Sana這身斜領拼接緊身袖口的剪裁，非常有辨識度，在蕾絲透視包裹下彰顯迷人的肩頸曲線。而Mina則以澳洲設計師品牌Dion Lee吊帶禮服，彰顯了略帶率性的美感，以腰間透膚設計呼應整體。

▲TWICE 。（圖／翻攝自TWICE IG）

▲Momo以繞脖式黑色禮服出現在鏡頭前 。（圖／翻攝自TWICE IG）

這次三人皆換上較為成熟的造型，與過往形象有很大反差，Momo以繞脖式黑色禮服出現在鏡頭前，迎著油畫筆觸般的背景，打造唯美的氛圍，讓粉絲不得不驚艷「MISAMO」的出眾顏值，更期待新專輯登場。

▲TWICE 。（圖／翻攝自TWICE IG）

▲TWICE 日本分隊新專輯宣傳照圍繞成熟古典風格。（圖／翻攝自TWICE IG）

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關鍵字：

TWICE, MISAMO, 日本

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