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SOGO大巨蛋最快年底見客　董座：要打造巨蛋松菸「夜經濟」

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▲▼遠雄大巨蛋。（圖／記者羅志華攝）

▲SOGO進駐大巨蛋商場經營，首區最快年底就會開幕。（圖／資料照）

記者蔡惠如／綜合報導

今明兩年大台北將有2間破萬坪的購物中心將開幕，SOGO董事長黃晴雯今（6／14）出席自家股東會時表示，SOGO大巨蛋目前已經拿到使用執照，希望在大巨蛋啟用時，D區的14個品牌可以營運，目標在2025年第一季商場可以全部到位，結合誠品在松菸的24小時書店，打造夜經濟的全新商圈。

SOGO在去年6月宣布將進駐3.8萬坪的大巨蛋商場，正式名稱為「SOGO CITY」，因距離信義計畫區僅數百公尺，成為台北市中心最大的百貨賣場引發話題，今SOGO舉行股東會，董事長黃晴雯表示，大巨蛋預估9月可以拿到使用執照，希望在大巨蛋啟用時，D區的14個商場品牌也能夠營運。目前大巨蛋進度落在年底啟用，所以SOGO CITY第一期也會在年底前見客。

大巨蛋商場D區位於東側，是松菸文創園區與信義區連接的必經區域。黃晴雯補充，D區SOGO CITY為首個營運區域，規劃14個餐飲品牌，招商進度相當順利，該區會是突破百貨營業時間限制的新型態模式，與松菸24小時的誠品書店相輔相成，打造出夜經濟的效益，也會是東區的全新景象，但是否也會24營運則還未定。

▲台北大巨蛋,SOGO。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO CITY大巨蛋將分成4個區域接續開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

黃晴雯另指出，SOGO CITY營業面積約3.8萬坪，等同於忠孝、復興、敦化3店總和，會有精品進駐，品牌與復興館會有區隔與重疊，現在國境開放，很多人也認為精品消費力會流到國外，但復興店今年目前精品業績仍成長10%，雖然SOGO CITY多少會影響既有店業績，但肯定是「1+3大於4」，跟其他分店的縱深、互補效應會更好，是「防守性的進攻」。

且整體開發的氛圍下，很多周邊小商家也會更活絡。在SOGO CITY營運後，將成為東區與信義區的橋樑，讓忠孝東路形成廊帶。預計2025年第一季，ABCD區就可完整呈現，屆時該店業績肯定可以突破百億元。

▲SOGO忠孝超市開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO董事長黃晴雯曾表示，年輕一代客層將是大巨蛋的重點。（圖／SOGO提供）

而三井位於南港的LaLaport購物中心，則有5萬坪的規模，針對全客層、一站購足式的方向進行規劃，預計也與SOGO CITY一樣，將提供物販、餐飲與娛樂等服務，南港的LaLaport購物中心預計在2024年正式開幕，也是三井旗下第二間在台灣的購物中心。

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