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陳昊森型男珠寶轉出新意　伯爵爆款鑽錶賣翻

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▲▼Piaget,Boucheron珠寶 。（圖／公關照）

▲伯爵形象大使陳昊森佩戴Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石手環268,000元，戒指293,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

伯爵（PIAGET）Possession系列珠寶與腕錶以可旋轉的設計著稱，除了經典的貴金屬拋光材質，又加入標誌性的「宮廷式雕刻飾紋Palace Décor」裝飾增添華美氣息，品牌形象大使陳昊森趁春季的日內瓦行，搶先戴上新款戒指、手環與鍊墜示範活力穿搭；此外，Possession 系列首次推出旋轉錶圈滿鑽鑲嵌設計的不鏽鋼錶，獲得台灣錶迷熱烈追捧，上市不久旋即斷貨。

▲▼Piaget,Boucheron珠寶 。（圖／公關照）

▲陳昊森於日內瓦拍攝伯爵Possession系列新款珠寶形象照。

▲▼Piaget,Boucheron珠寶 。（圖／公關照）

▲伯爵Possession系列18K白金宮廷式雕刻飾紋鑽石項鍊，403,000元。

▲▼Piaget,Boucheron珠寶 。（圖／公關照）

▲伯爵Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石戒指，137,000元。

Possession系列18K 玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑲鑽手環與戒指，在今年新款加入後更趨完整，戒指不同的鑲鑽方式、寬窄版設計，以及閉口式手環等都讓佩戴者能盡情選戴，而鍊墜造型也翻新，採橫向設計讓中央環圈依然能轉呀轉。而腕錶最大革新是不鏽鋼錶迎來錶圈鑲滿美鑽的款式，分別有錶徑29毫米與34毫米搭配藍色皮革錶帶腕錶，以及34毫米配罕見棒狀不鏽鋼鍊帶的錶款，定價不到30萬元，一在台上市旋即造成熱賣。

▲▼Piaget,Boucheron珠寶 。（圖／公關照）

▲伯爵Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋彩色寶石鑲鑽戒指，約730,000元（售價因寶石條件不同而異）。

▲▼Piaget,Boucheron珠寶 。（圖／公關照）

▲伯爵Possession系列29毫米精鋼鑽石腕錶，244,000元。

▲▼Piaget,Boucheron珠寶 。（圖／公關照）

▲伯爵Possession系列34毫米精鋼鑽石腕錶，233,000元。

Boucheron（寶詩龍）Quatre系列也是男女都能駕馭的經典珠寶，男星許光漢日前出席Boucheron南京德基廣場精品店開幕活動，佩戴白K金搭高科技精密白陶瓷的Quatre Double White系列珠長項鍊、吊墜項鍊、寬窄版戒指與Quatre Radiant系列戒指，同時戴上設計靈感源自音源線的Jack de Boucheron系列單圈鍊環，輕鬆展現型男魅力。

▲▼Piaget,Boucheron珠寶 。（圖／公關照）

▲許光漢疊戴Boucheron Quatre Double White系列長項鍊211,000元與吊墜項鍊163,500元。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼Piaget,Boucheron珠寶 。（圖／公關照）

▲許光漢同時戴上Boucheron Quatre Double White系列寬窄版戒指。

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關鍵字：

陳昊森, 伯爵, PIAGET, Boucheron, 許光漢

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