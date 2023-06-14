獨／唐吉訶德迴轉壽司來啦！　「鮮選壽司」台灣一號店進駐南港CITYLINK

▲唐吉訶德旗下迴轉壽司「鮮選壽司」，台灣首店將進駐南港CITYLINK。（圖／翻攝唐吉訶德官網）

記者蔡惠如／綜合報導

日本知名雜貨賣場唐吉訶德（DON DON DONKI）進駐台灣2年多，日前才曝光台灣第三間店將進駐台北南港CITYLINK賣場，而為了讓已經擁有2間門市的台北消費者有新意，唐吉訶德也將在南港店「搞新招」，除了大家所熟知的賣場之外，還將開設旗下迴轉壽司餐廳「鮮選壽司」，正式宣告進入台灣打得火熱的迴轉壽司戰場！最快7月正式開幕。

鮮選壽司是唐吉訶德旗下的餐廳體系，主打「新鮮」2字，目前已在香港開幕數家，該餐廳特色包括迴轉台上壽司過一定時間未銷售，就會主動下架銷毀，確保盤內壽司品質，此外也會有特色漁獲，像是依勢龍蝦、北海道海膽等，目前在港價位最低一盤約為12港幣，折合約47元台幣，與目前台灣藏壽司、壽司郎等起跳價差不多，消費方式為分色盤計價。

唐吉訶德賣場有生鮮、不時也會出現珍奇食材，引進旗下「鮮選壽司」餐廳，不但不需要擔心供給，甚至有時還能作食材銷售的調配，加上能炒一波話題，是雙贏策略。

▲南港CITYLINK的B棟3F正進行樓面改裝。（圖／記者陳美伶攝）



目前日系迴轉壽司品牌在台攻城掠地，大舉往外展店，藏壽司位於高雄時代大道破千坪的旗艦店，到現今週末還會出現訂位「全天爆滿」的狀況，「鮮選壽司」在2021年10月底於香港荃灣海之戀商場開設全球第一間店舖，還不到2年時間，目前在香港已經有5間分店，展店速度也相當快，網路評價多趨向正面。

而台灣本土連鎖迴轉壽司品牌「海壽司」，去年底也被莫凡彼餐飲集團納入旗下，預計在7月進駐遠百信義A13美食街開設新店，裝潢以日式板前為主要風格，採用大量原木提升精緻感，並將整體菜單簡化至20至30款，主打以「簡單且最精緻」的菜色風格，開拓另一種迴轉壽司市場，目前海壽司在台共有6間分店。