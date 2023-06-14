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神顏對決！張柏芝大趙露思近20歲　同框沒輸御姐氣場狂開

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▲張柏芝,趙露思,寶格麗,Alexander McQueen,GEORGES HOBEIKA,時尚,穿搭。（圖／BVLGARI寶格麗微博）

記者李薇／台北報導　圖／BVLGARI寶格麗微博

大陸演員趙露思可愛親切的形象，深受許多粉絲喜愛，演出作品叫好叫座，可以說是新生代女星亮眼代表，最近出席活動更是與昔日的「港星女神」張柏芝同框，兩大神級顏值一同亮相，完全分不出高下，立刻在網路上掀起討論。

▲張柏芝,趙露思,寶格麗,Alexander McQueen,GEORGES HOBEIKA,時尚,穿搭。（圖／BVLGARI寶格麗微博）

受到寶格麗邀請，趙露思與張柏芝一同出席活動，相差將近20歲的兩人難得同框，不免俗要被網友比較一番，但卻沒人分得出高下，因為一個靈動可愛、一個霸氣御姐，氣場完全不同，紛紛大呼：「簡直神顏對決」、「兩人不愧都是大美女」，尤其是張柏芝已經43歲、還生了3個孩子，淡妝依舊沒垮臉、體態纖細，真的有夠狂。

▲張柏芝,趙露思,寶格麗,Alexander McQueen,GEORGES HOBEIKA,時尚,穿搭。（圖／BVLGARI寶格麗微博）

張柏芝這次出席活動，以一頭俐落旁分髮搭配黑色Alexander McQueen 2023早秋系列不對襯短裙，展現出個性感，身上寶格麗Serpenti系列的玫瑰金色項鍊、腕錶與戒指，蜿蜒的蛇型曲線盡顯大明星氣場，讓人一眼注目，完全移不開眼。

▲張柏芝,趙露思,寶格麗,Alexander McQueen,GEORGES HOBEIKA,時尚,穿搭。（圖／BVLGARI寶格麗微博）

而身旁站著的趙露思也完全不遜色，甜美臉蛋搭配GEORGES HOBEIKA 2023秋冬婚紗單品，白色禮服上有著閃耀珠飾刺繡，大V領設計露出絕美直角肩，優雅寶格麗DIVAS' DREAM系列扇形項鍊與耳環，展現出溫柔可愛的氛圍，跟張柏芝是截然不同的風格，立刻獲得網友一致好評。

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關鍵字：

張柏芝, 趙露思, 寶格麗, Alexander McQueen, GEORGES HOBEIKA, 時尚, 穿搭

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