10米高「下腰自由女神」現身skmpark視覺太狂　巧虎大神在三井Outlet

▲skmpark outlets與三井Outlet均推出暑假打卡點。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

為迎接暑假，各賣場除了推出年中慶優惠，也紛紛以佈置打卡熱點吸客，高雄skmpark outlets為迎接美國嘉年華，與暢銷扭蛋「太自由女神」合作，在大門以10米高下腰姿勢搞怪迎客，與路過採買民眾造成視覺衝擊；三井Outlet則有兒童之神「巧虎」坐鎮，讓小朋友整個High起來，一路拍拍玩玩過暑假！

skmpark outlets高雄草衙美國嘉年華登場，從6／16起推出眾多慶祝活動，加碼超過20個美式品牌聯合促銷，最吸睛的莫過於與暢銷扭蛋「太自由女神」打造今年暑假打卡景點，8月底前10米高的巨型「太自由女神」以下腰的姿勢在戶外迎客，還有三座1：1大型實體扭蛋公仔，包括正在交換名片、噴點止汗劑的奇葩姿勢等，讓高雄瞬間變得很美國。

戶外購物街區有巨型「太自由而下腰的女神」之外，另一端還有「自由伸展台」美式街景拍照設計，一旁的街牌造景搭配後方太自由而下腰的女神，拍張照讓人彷彿置身美國繁華的街道。館內則有「SKM Park Outlets劇院」可跟女神交換名片、「大都會博物館」則是太自由女神的小型個展，逗趣姿勢讓心情也療癒了。

業者表示，6／16至7／30期間，持會員卡於全館消費滿3,000元，即可獲得市價10萬元的「紐約雙人來回機票」抽獎機會，另卡友於指定活動期間消費達門檻，還能把「太自由女神」系列聯名商品帶回家，包括啤酒玻璃杯、環保餐具墊組與野餐墊。

MITSUI OULET PARK於6／9至9／3期間，推出「巧虎環遊世界趣2.0」造景，搭配寓教於樂的互動裝置巧思，讓大小朋友和巧虎一起在玩樂中學習，且孩子有了巧虎的陪伴，爸媽也可開心購物（重點！）包括林口、台中港、台南OUTLET都有不同造景，是想要爸媽全踩點啊！

延續去年好評，巧虎今年暑假在三井OUTLET再次現身，今年北中南三店分別以澳洲、美國大西部和非洲草原為設計概念，打造充滿異國風情的主題造景。現場也首度設置超過３米高的大型巧虎氣偶，以及18座人物公仔現身OUTLET，陪伴大小朋友在拍照裡探索世界！





林口店以「環澳大冒險」為主題，中央廣場上有大型巧虎氣偶，還可跟琪琪一同穿越「大堡礁海底隧道」，另有繽紛「彩虹小屋」讓你跟喜歡的角色合照；台中港店則有美國西部風情場景；台南店則以非洲草原獵遊大冒險為主題，中央廣場有巧虎站在升空的熱氣球上鳥瞰非洲美景，還有超多動物叫聲，彷彿置身東非大草原。





三井表示，6／9至6／18期間，3間Outlet也共同舉辦雙會員感謝祭，購物金大回饋，並享多種消費優惠，6／19至7／2期間，消費滿2,000元可抽中價值22,000元「阿里山英迪格酒店住宿兌換券」或「ezTravel易遊網22,000元旅遊金」。