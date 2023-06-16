《光露營就很忙了》超好配飯的無腳本實境秀　《華燈》媽媽們日常全看光

文／女子學

猶記得前陣子《華燈初上》三部曲帶予觀眾們的各式感動嗎？隨著案件真相大白，蘇媽媽的兇殺案與眾人之間的愛恨情仇也得到解答，觀眾卻仍有股意猶未盡的遺憾，如果能再看到「光」的大家庭們再次齊聚一塊，那該會有多好？彷彿聽見眾人的心聲，TVBS與百聿數碼合作出品，打造台灣電視史上首檔由影集延伸而出的實境秀《光露營就很忙了》，並可在TVBS歡樂台、TVBS精采台、台視、衛視中文台，以及Netflix上進行收看。

由林心如擔任總製作，與《華燈初上》製作人戴天易等人，再次打造全新型態的綜藝節目。猶記得當年《華燈初上》入圍金鐘57十一項大獎，憑藉其超高人氣及超夯的話題討論度，一度被看好將會橫掃中獎，卻不料最終未能得到任何獎項；如今，林心如再次攜手「光」的夥伴們捲土重來，以露營生活的形式，讓觀眾看到眾媽媽們日常的一面，對於喜歡《華燈初上》的粉絲們，絕對是不能錯過這檔超好配飯的無腳本實境秀！

▲台灣電視史上首檔由影集延伸而出的實境秀《光露營就很忙了》。（圖／《光露營就很忙了》劇照，下同）



錄下星光熠熠的演員們，那些不被看見的生活姿態



猶記得韓國tvN在2020年推出《機智醫生生活》，並在全球獲得爆炸性的好評，五人幫的高人氣，也促使延伸綜藝節目《機智山村生活》的推出；如今，Netflix購下《光露營就很忙了》的全球版權，這股華燈風潮，亦將隨著該節目的熱潮繼續延燒下去。《光露營就很忙了》由總製作人林心如貫串全集，並在每次露營活動中，攜手不同的「光」成員，楊謹華、郭雪芙、江宜蓉、謝欣穎等眾人，共同挑戰眾多困難的挑戰，錄下這些星光熠熠的演員們，那些不被看見的生活姿態。

同時，該節目每兩集便會前往一個新的露營區，從具備頂級露營車的苗栗橘舍三食、海拔1200公尺的司馬限360度景觀露營區，不同的露營參加者挑戰著不同的任務，在這個「懶人露營」蔚為風潮的今日，節目除了展示演員們私下最為真實的互動，同時也是最高規格的遊記Vlog，隨著節目的播出，相信也有不少觀眾揪起家人或朋友，計畫一個周末的露營小度假。

無腳本的節目形式，讓餐與露營者展現最為真實的自己



在節目中有提到，該實境秀的最初起源竟是源自劉品言與林心如的對話，在華燈飾演「花子」的劉品言，起初只是提出揪起共同拍戲的演員們，一同出去露營就好了，卻不料最後變成了節目。《光露營就很忙了》以無腳本的形式，讓參與露營者展現最為真實的自己，像是看似手腳俐落的演員，竟然不善處理生活事務，又或是在運動活動中，展現極為手腳不協調的表現，這些始料未及的事件，每個片段都是節目中的亮點，但究竟是誰還得留給觀眾自行去發現。

節目中除了「光」的媽媽們亮麗的身影，亦找來了其他演員們作為嘉賓，如在劇中飾演羅雨儂兒子的劉敬、對蘇慶儀窮追不捨的張軒睿，都能在趣味橫生的露營活動中展現有別於劇中形象的一面。最令人印象深刻的，絕對是鳳小岳的出色表現，不斷在節目中幫助眾女星的他，從升火到料理無一難得倒他，甚至懂得調酒、沏茶，不只長相帥氣又懂得生活，戲裡戲外都是圈粉無數。

《光露營就很忙了》迄今已更新至第9集，並在每周一於Netflix更新最新集數，後續節目《光開門就很忙了》亦將於暑假上檔，粉絲們絕對不能錯過！

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