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快揪好友踩點！玩超可愛IG濾鏡抽東京來回機票　貴婦霜第兩件半價買爆

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、IPSA FB

想要體驗專櫃保養，當然要趁活動優惠入手，不僅好玩又有趣，輕鬆省荷包，甚至還有機會把東京來回機票帶回家，當然要立刻踩點。

＃IPSA AQUA PLAY ART 時光探索屋

▲IPSA,RéVive,保養,快閃店,活動,。（圖／品牌提供、IPSA FB）

IPSA從6月15日到8月6日在全台舉辦時光探索屋快閃店活動，經典重現熱銷流金水與ME小白瓶，同時還有超可愛的IG果凍濾鏡跟韓系拍貼機可以玩，預約肌膚檢測、消費滿4000元，並完成FB濾鏡留言，還有機會抽東京來回機票，馬上衝了。

▲IPSA,RéVive,保養,快閃店,活動,。（圖／品牌提供、IPSA FB）

不僅要揪好友來玩，現場更是有許多好禮可以拿，預約肌膚檢測、消費任一產品就可以拿超可愛的Y2K戒指組合，消費滿4000元還能跟朋友一起玩韓式拍貼機或是選擇流金隔熱墊，再拿花花澎皮化妝包。

IPSA時光探索屋也展演了品牌從2022年就開始的回收計劃，跟台灣在地多個學校合作，不僅製作出絕美的藝術作品，同時也讓保養空瓶可以再利用，今年與V&J編織工作室合作，打造絕美毛線花藝項鍊以及花牆設計，拍照打卡也好有意義。

＃RéVive 奇肌活膚日

▲IPSA,RéVive,保養,快閃店,活動,。（圖／品牌提供、IPSA FB）

向來鮮少有優惠折扣的RéVive今年首度舉辦奇肌活膚日，從6月14日至18日全台專櫃與官網同時開跑，最熱賣光采再生系列不僅享有第二件半價折扣，百貨新客也有好康，臨櫃購買光采再生系列任兩件，就送價值8800元的保養6件組，包含：4D水光真精華5ml、極緻抗皺眼霜3ml、白晶煥膚面膜7ml、金緻導入嫩白面膜7ml、賦活晚安眼膜5ml、品牌化妝包以及美白纖手體驗券。

▲IPSA,RéVive,保養,快閃店,活動,。（圖／品牌提供、IPSA FB）

另外，綁定品牌官方LINE，還可以再拿全效術後精華2ml、全效術後晚霜2ml，前30位入手的消費者，再獲得早鳥加碼贈，極緻光采潔膚霜15ml帶回家。

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關鍵字：

IPSA, RéVive, 保養, 快閃店, 活動

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