ZARA折扣季今晚開跑最低4折！度假洋裝現省破千、時髦背心190元起

記者張毓容／台北報導

豔陽高照的夏季來臨了，你的夏季新衣都準備好了嗎？正在新衣荒也沒關係，西班牙快時尚品牌ZARA在「618購物節」前夕，搶先推出折扣季活動，眾多春夏商品下殺4折起，包含各式絕美洋裝、設計款上衣現省超過千元，還有夏季必備的度假風編織包也千元有找，百搭的基本款、時髦背心更只要190元起，今晚快揪姐妹搶起來。

▲ZARA春夏折扣季即將開跑。（圖／翻攝自官網，以下同）。



這次「春夏折扣季」推出的特價商品同樣涵蓋全身服飾和鞋包等配件，包括許多正適合夏季出遊拍美照的當季單品，這波折扣活動將於今（14）日晚間10點開始由官方APP率先開跑，官網於晚間11點開始，實體門市則於15日起正式推出，且部分門市會提前開店，像是台北統領提早於10點、台北101及台北京站提早於10點半營業。一起先來看看有哪些好入手的時髦單品不能錯過。

天氣晴朗的夏季是出遊、度假的好時機，不管是到海邊、山林間享受大自然美景，或是住民宿、參加露營chill一下，一件好看的洋裝就能快速搞定total look。這次參與折扣的洋裝就有非常多種款式，從度假感十足的刺繡洋裝、印花洋裝到俐落性感的牛仔布洋裝、襯衫式連身裙(褲)、鏤空兩截式洋裝或舒適的針織羅紋連身裙全都有。

每到夏季就會再流行起來的可愛背心、半截式短版上衣，也有不少都跟上折扣活動，像是有著可愛刺繡圖案的吊帶背心、度假風的印花短版上衣都有300～400元折扣，或是手鉤感的針織背心、針織短上衣，也是超熱門單品，可單穿也可外罩在短版背心外，輕鬆打造層次感穿搭。

而每個人衣櫃中不可或缺的基本款T恤、素面背心等，也有多種款式、顏色可挑選，像是簡約百搭的素色T恤以折扣季最低的190元就能入手。另外，像是這幾年很流行的鏤空設計短上衣、削肩短背心或簡約綁帶上衣等也都有超甜優惠價。

▲人造珍珠透明硬紗水桶包、串珠單肩包，皆為原價NT$1,590，特價NT$990。



▲金屬裝飾平底涼鞋，原價NT$1,590，特價NT$990。



ZARA的鞋、包一直以來也是人氣品項，不管是想要可愛俏皮的串珠包、優雅輕便的水桶包或是浪漫的透紗珍珠手袋全都找得到，連超適合夏日度假風的編織包、涼鞋也都千元有找。

除了ZARA，平價日系品牌UNIQLO目前也有期間限定優惠，目前已進入尾聲階段，時間截至明（15）日止，包括棉質寬版、羅紋圓領等各式百搭基本款T恤，打褶寬褲、休閒短褲、五分緊身褲，連高人氣家居服系列、好評內衣系列、嬰幼兒服裝單品等也都入列，現在正是清空購物車的好時機！