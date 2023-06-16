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Jennie同款5個夏日編髮！絲帶綁髮很流行　甜甜圈編髮超Q

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文／美人圈

夏天又快到了，高溫下頭髮披在肩上，真的是又熱又難耐，為此小編整理出Jennie同款的五個夏日編髮！隨著風格變化可以甜美可愛、也可以帥氣性感，讓你無論是去音樂節、演唱會、逛街都能元氣滿滿，俐落又有型！

夏日音樂節編髮

1：披髮麻花辮

韓國女團BLACKPINK的成員Jennie，在美國最大Coachella科切拉音樂節上以一頭又酷又帥的辮子頭亮相，Jennie的整體編髮造型具有個性且特別，卻不會過於高調，可鹽又可甜，適合帥氣的辣妺們嘗試看看！

夏日音樂節編髮1：披髮麻花辮

▲Jennie的辮子頭。（圖／IG@jennierubyjane，下同）

2：雙馬尾編髮

這款編髮相對比較俏皮可愛，首先在頭頂上抓出兩撮頭髮，編出細的小辮子，然後將剩下的頭髮分成兩邊綁起高馬尾，鬆鬆的編出自然的麻花辮，打造出蓬鬆自然的可愛感。而我們也能學Jennie增加小夾子或小蝴蝶結在細辮子上，讓帥氣的編髮多出一絲甜美，就算只是搭配一件普通寬鬆的衛衣也好看！

夏日音樂節編髮2：雙馬尾編髮

 3：絲帶綁髮編髮

今年受到Balletcore的時尚回潮，絲帶綁髮成為大熱門的編髮選擇！首先可以準備自己喜歡顏色的絲帶，將三股辮的其中一股以絲帶代替，再來和一般三股辮的編髮步驟一樣即可。因為上手較簡單，也十分百搭任何穿搭，絲帶編髮也不是只有可愛，我們可以和Jennie學習搭配黑色皮外套，一樣可以看起來甜酷具備哦！

夏日音樂節編髮3：絲帶綁髮編髮

4：甜甜圈編髮

接下來是稍微難一點的甜甜圈編髮，有點像是上一個的進階版。在綁完兩個麻花辮後，利用黑色小夾子把麻花辮捲成一圈固定，也可以像上一個「絲帶綁髮編髮」一樣使用加入絲帶，或是最後夾個小夾子、綁個蝴蝶結，都能讓編髮造型更加可愛！

夏日音樂節編髮4：甜甜圈編髮

5：單邊披髮辮子

最後是相對簡單的編髮！來自於Jennie近期出席的Jennie for Calvin Klein活動，和第一款髮型的不同在於，這次她只有單邊的編髮，配上小巧的蝴蝶結，整個造型更加精緻、優雅。因為頭髮較長，所以也有稍微在髮尾捲出波浪，讓造型更增添甜美氣息，推薦喜歡氣質風格的女孩們不妨嘗試看看，搭配小裙子、長裙等等都很有氛圍感。

夏日音樂節編髮5：單邊披髮辮子

看完這幾款編髮有沒有心動呢！只要買好黑色小髮圈，就能馬上開始嘗試啦，趁著夏天的到來，快以美美的編髮驚艷眾人吧！

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

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關鍵字：

美人圈, Jennie, 編髮, 髮型

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