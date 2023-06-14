JAMEI CHEN首間快閃店在大直NOKE忠泰！「胖娃娃」雕塑、旅行選品必朝聖

記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師品牌不斷轉型創新貼近人群，創立36年的JAMEI CHEN（陳季敏）首次以快閃店模式進駐大直新百貨NOKE忠泰樂生活，營造煥然一新的概念空間，其中三尊巨大的「胖娃娃」雕塑、非賣品胚布禮服，都寄託了設計師對藝術的獨到眼光。





▲JAMEI CHEN限定快閃店駐店NOKE忠泰樂生活3F SCLOUD。（圖／品牌提供）





▲JAMEI CHEN將旅行美好記憶融入設計與選品 。（圖／品牌提供）

JAMEI CHEN 6月1日至 7月31日在NOKE忠泰樂生活打造通透簡潔的快閃店空間，陳季敏的標誌性設計大多是白色，她表示：「白色能讓人有一種純淨的感覺，也能營造更多可能性。」店內除了當季新款白襯衫外，也有非當季款式，包含過往旅遊南歐的影像服飾、海外飾品選品，將旅行中的風景收錄在店內，成為雋永概念。





▲設計師陳季敏與「胖娃娃」雕塑合照 。（圖／品牌提供）

▲非賣品服飾以胚布、壓克力原料打造 。（圖／品牌提供）

店內亮點還包含三尊獨家開模製作的「胖娃娃」雕塑坐鎮，以白色畫布般呈現數學算式、泰戈爾詩詞，甚至是天文學手稿與，象徵時尚的包容性，代表JAMEI CHEN追尋正向思考的能量。三件禮服非賣品以胚布、壓克力原料打造，直挺挺勾勒服飾的線條感，打破服飾的柔軟概念，讓民眾除了休閒購物，也能像走入美術館般靜下心來欣賞一番。





▲APUJAN 台北首間直營店開幕，純白色洞穴般的空間充滿夢幻感。（圖／品牌提供）

位於NOKE 忠泰樂生活一樓，設計師品牌APUJAN 成立10周年帶來台北首間直營店，將十年間的跨界合作，超過百款服飾呈現於店內，包含 2023 春夏系列《奇幻旅館》、2022 秋冬系列《故事奪還者》、2022 春夏系列《迷宮喧囂》與近幾季的時裝秀上款式，同時也迎來男裝系列，詹朴也承諾一定會有更多款式，持續開發不同材質。