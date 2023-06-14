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菜豆、茄子都在內！營養師教你吃「端午應景菜」，健康沒負擔

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▲▼營養師教你吃「端午應景菜」。（圖／Unsplash）

▲粽子熱量高，適量食用就好。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導　

端午連假即將到來，擔心吃粽子會變胖，營養師余朱青也建議多款端午應景菜可供選擇，像是茄子、菜豆、瓠瓜都是當季蔬菜好選擇，而水果像是桃子和李子也是營養豐富，為了控制熱量，建議選擇小一點的粽子或是與家人同享，這樣滿足口腹同時也能更健康。

#茄子

茄子富含膳食纖維，營養素豐富且熱量低，每100公克僅25大卡。含有礦物質鉀、維生素D、維生素B6等，其中的花青素、茄黃酮苷、葉黃素等，可預防黃斑部病變。營養師提醒茄子屬於高鉀食物，有腎病相關的患者食用要留意謹慎。

#菜豆

有俗語說「吃豆吃到老老」，意思是菜豆會長命百歲，菜豆每100克約有35大卡，菜豆富含膳食纖維，也是鉀和鎂等礦物質的良好來源。除了新鮮食材好料理之外，也很常曬乾做成豆仔乾，曬乾後美味也加分。

#瓠瓜

每100克瓠瓜僅有18 大卡，熱量低且營養成分豐富，含有豐富的水分及膳食纖維，及丙醇、乙酸、黃瓜酸，還有維生素A、C及鉀。所以也是養顏美容及減重人士餐桌上常見的好食材。

#李子

李子含有維生素B1、B2、B6、菸鹼酸及礦物質鉀、鐵等，具有良好的抗氧化力，
不過李子含有高量的果酸 ，所以胃腸不好的朋友別多吃。

#桃子含有豐富鐵質及維生素C及A，也是當季酸酸甜甜的美味水果。

#綠豆

在傳統習俗上綠豆解毒消暑，所以這個時節，也會有各式的綠豆糕甜點，每100克綠豆糕的熱量約為198卡路里，適量淺嚐即可。

#粽子

通常一顆粽子就含有400至600大卡，想要控制熱量，可以選擇小一點的粽子或跟家人一起分享。還有吃飽了記得也要多起來走動走動，保持適度的運動，餐餐搭配蔬菜水果，喝足夠的水分讓消化系統在節日中，也能良好運作。

▲▼營養師教你吃「端午應景菜」。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

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關鍵字：

端午節, 應景, 營養師

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