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營養師曝5種「變老食物」快少吃！小心臉垮、冒痘還長皺紋

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▲▼ 營養師曝5大變老食物。（圖／達志示意圖）

▲營養師提醒有些食物容易加速肌膚老化，平時最好少吃。

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖

想要擁有好肌膚、凍齡在年輕好狀態，除了做好保養、防曬，吃進身體裡的食物也很重要，吃對幫你抗氧化、抗衰老，吃錯食物澤慧讓你努力保養的錢都白費。營養師周麗就指出有5大類「變老食物」，會造成皮膚損害、膠原蛋白流失，還會產生發炎反應、加速老化，想要維持美麗，平時飲食最好少吃或不吃。

▲▼ 營養師曝5大變老食物。（圖／達志示意圖）

＃油炸食品

經過高溫油炸的食物會產生大量自由基，自由基會對皮膚細胞造成損傷，影響皮膚彈性、加速衰老過程，所以不想年紀輕輕臉就變得鬆垮，最好不要常吃油炸。

＃糖

糖會導致痤瘡等皮膚病問題，特別是果糖量高的食物，會影響皮膚中膠原蛋白的合成，使衰老提前。平時最好少吃少喝含糖飲料、含糖量高的甜點或零食。

▲▼ 營養師曝5大變老食物。（圖／達志示意圖）

＃富含反式脂肪酸的食物

反式脂肪酸會提高「壞膽固醇」低密度脂蛋白(LDL)，降低「好膽固醇」高密度脂蛋白(HDL)，使身體產生發炎反應，對皮膚非常不好。

像是奶油、奶精、炸雞、薯條、爆米花、曲奇餅乾、蛋糕、沙拉醬和蛋塔、酥餅、披薩等酥皮類食物大多都含有反式脂肪酸，只要看到成分表中有添加「氫化油、酥油、人造植物油、人造奶油」等字樣，基本上都含有反式脂肪，最好少吃。

＃酒精飲料

酒精會導致許多皮膚問題，像是浮腫發紅、膠原蛋白流失、產生紋路等等，平時最好少喝並控制好飲用量。

▲▼ 營養師曝5大變老食物。（圖／達志示意圖）

＃加工肉類

加工肉類富含飽和脂肪和鈉，會使皮膚脫水並引發發炎反應，削弱膠原蛋白層。若不想皮膚變差變乾癟、長皺紋，最好少吃或盡量不吃。

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關鍵字：

老化, 加速老化, 衰老, 退化, 皮膚, 冒痘, 痘痘, 皺紋, 膠原蛋白流失, 慢性發炎, 飲食, 食物, 營養師

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