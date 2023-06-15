風・Luxury／10萬買到寶格麗限量錶　湛藍面盤呼應南義海島美景

▲寶格麗限量1,000只Aluminium Capri Solotempo卡布里特別款自動腕錶，106,000元。（圖／寶格麗提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

運動風錶款人氣不墜，特別是多種複合材質的設計備受錶迷青睞，寶格麗（BVLGARI）1998年發表Bulgari Aluminium腕錶正是劃時代的創新之舉，因為大膽結合了鋁合金與橡膠材質，且價格相宜，意外大受好評，2020年加入自動上鍊機芯款式，更鞏固其地位，熱力延燒至今，推出3款多彩設計，分別是經典不敗的黑白色系計時碼錶、靈感源自網球的Match Point 特別版，以及受卡布里島與湛藍海水啟發的Capri 特別版限量錶，亮眼新色展現義式風情，定價106,000元也極具吸引力。

▲寶格麗限量1,000只Aluminium Capri Solotempo卡布里特別款計時碼錶，142,500元。



過去寶格麗Aluminium腕錶多為黑或白，今年首次將晴空與海水漸層藍色運用在面盤上，創作以卡布里島為主題的Aluminium Capri 特別版自動腕錶與計時碼錶，錶背刻飾卡布里島上代表性的三座岩石山峰卡布里奇岩圖案呼應主題，兩款錶各限量1000只。

寶格麗還將目光投向網球運動，特別打造Bulgari Aluminium全球限量800只的Match Point 特別版自動腕錶，橡膠錶圈與錶帶以綠色為主調，搭配左側錶冠以及 Velcro® 維克羅魔鬼氈錶帶營造休閒感與絕佳舒適度，底蓋則鐫刻網球圖案；此外，最經典的黑白款計時碼錶升級，搭載全新自製自動上鍊計時機芯B381，錶殼尺寸從前代40毫米略為加大至41毫米。

▲寶格麗限量800只Aluminium Match Point網球特別版自動腕錶，106,000元。

▲寶格麗Aluminium黑與白計時碼錶，單只142,300元。

今年錶界話題運動錶還有IWC （沙夫豪森萬國錶）新一代工程師自動腕錶40，重現錶界傳奇人物Gerald Genta於1970年代設計的工程師SL腕錶風采，內載動力儲存長達120小時的自製32111型機芯，共有1款鈦金屬腕錶與3款精鋼錶，最特別的是面盤由90度相交細小線條構成的網格裝飾，相當吸睛，一上市就被好萊塢巨星（Dwayne Johnson）相中將黑面款戴上手；近日效力於美國NBA邁阿密熱火隊的球星巴特勒（Jimmy Butler），也戴著白面盤精鋼款的工程師自動腕錶40腕錶亮相，足見此錶款的高人氣。

▲NBA邁阿密熱火隊的球星巴特勒戴IWC工程師自動腕錶40亮相。（圖／IWC提供，以下同）





▲IWC工程師自動腕錶40白色面盤款，374,000元。

