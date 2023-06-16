常感冒、容易累？營養師教吃「提升免疫力」6食物，遠離易病體質

▲▲營養師教吃6種食物，幫助提升免疫力。

記者張毓容／綜合報導 圖／達志示意圖

每次感冒都反反覆覆、拖很久還沒好，還總是小病不斷？每天都感覺疲憊提不起勁，遇到換季還容易過敏？營養師周麗提醒，如果有以上情況，代表你的免疫力該加強了！她就分享能幫助提升免疫力的6種食物，建議日常飲食中多攝取，幫助加強身體防禦力。

＃牡蠣



牡蠣含有豐富的礦物質鋅，鋅有助於人體免疫系統運作，可以幫助提升免疫力、促進肝臟正常代謝。

＃鴨血



鴨血中含有豐富又好吸收的鐵，而鐵是多種酶的激活劑，有助於肝、脾和胸腺的蛋白質合成，幫助維持免疫功能的正常運行。

＃優格、優酪乳



優格、優酪乳中的富含益生菌，有助於維持腸道健康、保護腸道，免受腸胃道疾病的侵害，能提高對免疫系統疾病的抵抗力。

＃杏仁



堅果類和種子含有多種對免疫系統有益的營養素，包含維生素E、鋅和優質脂肪。其中營養師尤其推薦杏仁，杏仁中含有豐富的維生素E，抗氧化能力很強，有助於降低血脂、預防多種心血管疾病，並幫助維持免疫系統的正常運作。

＃甜椒



甜椒是蔬菜中的維生素C含量冠軍，而維生素C不僅能促進鐵的吸收，還能夠幫助維持免疫系統的正常運作，也有很強的抗氧化力。

＃胡蘿蔔



胡蘿蔔富含β-胡蘿蔔素、維生素A和類胡蘿蔔素，β-胡蘿蔔素不僅具抗氧化功效，還能在體內轉換成維生素A，而維生素A可幫助維護眼、鼻、口腔及胃腸道等處的黏膜健康，幫助調節免疫系統、抗感染，是增強免疫力很好的食物。