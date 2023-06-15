fb ig video ETtoday search mobile

雅典新一代無錶盤、指針、錶冠FREAK登台　添鎖扣防操作失誤

>

▲▼雅典錶,沛納海 。（圖／公關照）

▲雅典錶FREAK ONE腕錶為黑色DLC鍍層鈦金屬錶殼配玫瑰金錶圈，2,095,000元。（圖／雅典錶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶雅典錶（Ulysse Nardin）年度新錶襲台，今起至7月11日於寶鴻堂鐘表台北旗艦店、台中時美齋鐘錶與高雄正泰鐘錶七賢店舉辦巡迴展，由話題之作FREAK ONE奇想腕錶打頭陣，讓錶迷能近距離欣賞招牌的無錶盤、無指針、無錶冠設計，新一代的FREAK ONE腕錶從機芯到外在都全面進化，但對於錶主而言最大改變是錶圈新增鎖扣，可避免錯誤操作錶圈調整時間。

▲▼雅典錶,沛納海 。（圖／公關照）

▲雅典錶最新FREAK ONE腕錶錶圈新增鎖扣，可避免錯誤操作錶圈調整時間。

▲▼雅典錶,沛納海 。（圖／公關照）

▲雅典錶限量100只的DIVER潛水系列世界環球帆船賽計時碼錶，480,000元。

海洋則深植於雅典錶DNA中，來台巡展的DIVER潛水系列包括鏤空至極致的DIVER X鏤空腕錶炫白款、全球限量100只的世界環球帆船賽計時碼錶，當中限量款盡顯品牌近年來對於複合材質的著迷，以噴砂黑色DLC鍍層鈦金屬錶殼，搭配Carbonium®碳正離子材料打造的單向旋轉錶圈，呈現如大理石般的紋理，還具輕盈、抗刮特色。此外，複雜功能錶也展現霸氣美感，BLAST鏤空陀飛輪腕錶藍金款外觀發想自隱形戰機的線條，裝飾雙「X」標誌與矩形邊框，強悍設計吸睛。

▲▼雅典錶,沛納海 。（圖／公關照）

▲雅典錶BLAST鏤空陀飛輪腕錶藍金款，2,047,000元。

沛納海（Parnerai）與海洋也有緊密連結，二度與來自德國魯爾的世界知名奢華機械工程品牌BRABUS合作，依據其設計的 BRABUS Marine Shadow豪華動力遊艇系列為靈感，推出限量200只的 Submersible S BRABUS Verde Militare Edition專業潛水腕錶47毫米，採用比鈦金屬更輕、抗腐蝕的Carbotech材質打造，指針、內圈、橡膠錶冠、日夜顯示和小秒盤點綴軍綠色；搭載P. 4001/S自動上鍊鏤空機芯，具兩地時間功能、錶背可見3天動力儲存顯示，隨錶附一條為黑色小牛皮與橡膠雙材質錶帶、另一條則為軍綠色橡膠錶帶，讓佩戴者能隨心轉換。

▲▼雅典錶,沛納海 。（圖／公關照）

▲沛納海Submersible S BRABUS Verde Militare Edition專業潛水腕錶，1,555,200元。（圖／沛納海提供）

►勞力士特別版Daytona錶迷喊「超帥」　透明錶背等4大特色吸睛

►潔西卡賞花曬145萬勞力士金錶　卡地亞「藍氣球」也納為收藏

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

雅典錶, Ulysse Nardin, Panerai, 沛納海

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

陳昊森型男珠寶轉出新意　伯爵爆款鑽錶賣翻

陳昊森型男珠寶轉出新意　伯爵爆款鑽錶賣翻

G-SHOCK頂規錶閃極光炫彩　配半透明紫錶帶更出色

G-SHOCK頂規錶閃極光炫彩　配半透明紫錶帶更出色

張清芳揭蔡依珊兒只露手拍慈善照內幕　揪Cindy Chao做慈善助病童

張清芳揭蔡依珊兒只露手拍慈善照內幕　揪Cindy Chao做慈善助病童

不丹王后傳統服飾配精品包　2款手拿包輪替洩優雅品味 勞力士特別版Daytona錶迷喊「超帥」　透明錶背等4大特色吸睛 潔西卡性感指數噴發　下車手遮胸防走光 高圓圓大秀直角肩與S形曲線　珠寶上身氣勢不輸小2歲宋慧喬 亮・珠寶／Tiffany魔幻海洋生物現身　水母觸鬚輕擺太逼真 鮭魚面德國錶好優雅　線性動力儲存顯示清晰易讀 風・Luxury／周興哲逾330萬名錶曝光　江詩丹頓排隊夯錶他也有

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面