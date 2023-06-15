雅典新一代無錶盤、指針、錶冠FREAK登台　添鎖扣防操作失誤

▲雅典錶FREAK ONE腕錶為黑色DLC鍍層鈦金屬錶殼配玫瑰金錶圈，2,095,000元。（圖／雅典錶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶雅典錶（Ulysse Nardin）年度新錶襲台，今起至7月11日於寶鴻堂鐘表台北旗艦店、台中時美齋鐘錶與高雄正泰鐘錶七賢店舉辦巡迴展，由話題之作FREAK ONE奇想腕錶打頭陣，讓錶迷能近距離欣賞招牌的無錶盤、無指針、無錶冠設計，新一代的FREAK ONE腕錶從機芯到外在都全面進化，但對於錶主而言最大改變是錶圈新增鎖扣，可避免錯誤操作錶圈調整時間。





▲雅典錶最新FREAK ONE腕錶錶圈新增鎖扣，可避免錯誤操作錶圈調整時間。





▲雅典錶限量100只的DIVER潛水系列世界環球帆船賽計時碼錶，480,000元。

海洋則深植於雅典錶DNA中，來台巡展的DIVER潛水系列包括鏤空至極致的DIVER X鏤空腕錶炫白款、全球限量100只的世界環球帆船賽計時碼錶，當中限量款盡顯品牌近年來對於複合材質的著迷，以噴砂黑色DLC鍍層鈦金屬錶殼，搭配Carbonium®碳正離子材料打造的單向旋轉錶圈，呈現如大理石般的紋理，還具輕盈、抗刮特色。此外，複雜功能錶也展現霸氣美感，BLAST鏤空陀飛輪腕錶藍金款外觀發想自隱形戰機的線條，裝飾雙「X」標誌與矩形邊框，強悍設計吸睛。





▲雅典錶BLAST鏤空陀飛輪腕錶藍金款，2,047,000元。

沛納海（Parnerai）與海洋也有緊密連結，二度與來自德國魯爾的世界知名奢華機械工程品牌BRABUS合作，依據其設計的 BRABUS Marine Shadow豪華動力遊艇系列為靈感，推出限量200只的 Submersible S BRABUS Verde Militare Edition專業潛水腕錶47毫米，採用比鈦金屬更輕、抗腐蝕的Carbotech材質打造，指針、內圈、橡膠錶冠、日夜顯示和小秒盤點綴軍綠色；搭載P. 4001/S自動上鍊鏤空機芯，具兩地時間功能、錶背可見3天動力儲存顯示，隨錶附一條為黑色小牛皮與橡膠雙材質錶帶、另一條則為軍綠色橡膠錶帶，讓佩戴者能隨心轉換。





▲沛納海Submersible S BRABUS Verde Militare Edition專業潛水腕錶，1,555,200元。（圖／沛納海提供）