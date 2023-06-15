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羽毛鑽戒變魔術　Hearts On Fire套進單鑽戒更閃亮

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▲▼Hearts ON Fire,點睛品 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Hearts On Fire Vela系列鑽石耳環156,000元，Vela Crossover鑽石項鍊1,370,000元起，手環366,000元，戒指價格依主鑽等級而異。（圖／Hearts On Fire提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

鑽石品牌Hearts On Fire今發表以拉丁語啟航為名的Vela系列，捕捉羽毛飄盪時的輕盈美感與優美形態，創作項鍊、耳環、手環與戒指等11款新作，當中多款單鑽戒指不僅可作為求婚鑽戒，亦可犒賞自己展露時尚宣言，更華麗的佩戴法是疊進羽毛造型的Vela Cocktail鑽石套戒，讓蜿蜒的羽毛雞尾酒戒多了閃亮主鑽，更加耀眼。

▲▼Hearts ON Fire,點睛品 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire Vela Solitaire鉑金鑲座鑲鑽戒指，主鑽約1克拉約553,000元起。

▲▼Hearts ON Fire,點睛品 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire Vela Halo鉑金鑽石戒指，主鑽約0.50克拉約189,000元起。

Hearts On Fire的單鑽戒款式包括猶如羽毛的上揚式鑲嵌的Vela Solitaire鑽戒，Vela Halo鑽戒則由一圈小鑽如閃亮光環烘托中央主石，相同概念延伸至鑽石項鍊，猶如兩道鑲鑽羽毛嵌著單鑽；更華麗的款式為Vela Crossover白K金法式鑲嵌滿鑽項鍊，此鑲嵌法又被稱為「燕尾鑲嵌」，緊貼鑽石的貴金屬必須雕琢出深V形刻面並經手工拋光，使光線能在鑽石內折射閃耀迷人光芒。

▲▼Hearts ON Fire,點睛品 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire Vela Cocktail白K金鑽石套戒，215,000元。

▲▼Hearts ON Fire,點睛品 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire Vela Crossover玫瑰金鑽石項鍊，主鑽約0.10克拉76,000元。

點睛品旗下婚嫁珠寶品牌PROMESSA則以同心結為概念創作戒指、項鍊與手鍊，為準新人設計的同心結18K白金玫瑰金雙色鑽石戒指由緞帶造型戒台拱著主石，突破傳統單鑽款式更為華美；同系列的項鍊與手鍊則適合日常穿搭，藉由繩結線條點綴美鑽，猶如月老牽繫紅線，象徵此生「永結同心」。

▲▼Hearts ON Fire,點睛品 。（圖／公關照）

▲點睛品PROMESSA同心結18K白金玫瑰金雙色鑽石戒指，主鑽1克拉約 305,400元起。（圖／點睛品提供，以下同）

▲▼Hearts ON Fire,點睛品 。（圖／公關照）

▲PROMESSA同心結18K玫瑰金鑽石蝶戀項鍊，主鑽0.10克拉約26,500元。

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關鍵字：

Hearts On Fire, 點睛品

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