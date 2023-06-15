海瑞溫斯頓奢華運動錶25周年　40克拉全鑽錶閃爆

▲海瑞溫斯頓推出奢華運動風的海洋Ocean系列Date Moon Phase42毫米自動腕錶。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

海瑞溫斯頓（Harry Winston）發想自航海運動的海洋Ocean系列腕錶，以偏心與雙逆跳顯示著稱，完美演繹奢華運動風格，今年歡慶25周年，品牌特別打造讓人聯想到海洋的白色珍珠母貝面盤Ocean系列Date Moon Phase 42毫米自動腕錶，以及相同功能、全球限量5只的全鑽錶慶祝，全鑽錶共鑲嵌約40克拉美鑽，耀眼奪目。





▲海瑞溫斯頓海洋Ocean系列Date Moon Phase42毫米自動腕錶。

慶祝海洋Ocean系列25周年，海瑞溫斯頓以Date Moon Phase 42毫米自動腕錶彰顯經典美學，時與分、日期和月相功能的小盤均採偏心設計，美鑽圍繞的時間顯示小盤尤其閃亮，與錶圈、錶耳鑲嵌的相呼應；頂級奢華版為全鑽限量錶，錶帶、錶圈和錶冠均鑲嵌長形切工鑽石，面盤則採用隱形鑲嵌長形切工鑽石，露出藍色清漆裝飾的天空懸掛著18K黃金月亮，連18K白金自動盤都鑲嵌26顆鑽石，不負「鑽石之王」美名。





▲海瑞溫斯頓限量5只的海洋Ocean系列Date Moon Phase42毫米自動腕錶，鑲嵌總重約40克拉的鑽石。

伯爵（PIAGET）同為珠寶與製錶名家，擅長將兩項精湛工藝結合，打造華麗無比的複雜功能珠寶錶，Altiplano高級珠寶陀飛輪腕錶即是最佳代表，內載自製670P超薄手動上鍊陀飛輪機芯，外觀從面盤、錶殼、錶冠到錶鍊全鑲滿方形美鑽，需特別訂製。







▲伯爵Altiplano高級珠寶陀飛輪腕錶鑲滿方形美鑽。（圖／伯爵提供）