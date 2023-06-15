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Jeremy Scott離開MOSCHINO前倒數之作！「M05CH1N0」反叛牛仔裝必收

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▲▼M05CH1N0 JEANS 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 首度推出「M05CH1N0 JEANS」系列 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

日前MOSCHINO拋下震撼彈，即將告別合作十年的創意總監Jeremy Scott，沒想到他在卸任前驚喜帶來全新「M05CH1N0 JEANS」系列，以反叛精神重新定義丹寧，成為衣櫥中極為實穿的品項，想入手Jeremy標誌性設計的民眾，不可錯過這次機會！

▲▼M05CH1N0 JEANS 。（圖／品牌提供）

▲▼M05CH1N0 JEANS 。（圖／品牌提供）

▲每件M05CH1N0牛仔褲單品都將擁有定制鉚釘和弧線特徵 。（圖／品牌提供）

品牌首度推出「M05CH1N0 JEANS」系列，藉此機會對1986年品牌創始人Franco Moschino推出的Moschino JEANS系列重新詮釋，Jeremy Scott更表達他對此系列的強烈支持，「相信我，你不會希望任何人擋在你和M05CH1N0 JEANS之間」。當然Jeremy 天馬行空的設計語彙也沒少，以不對稱歪斜領口、縫線外露和口袋反穿體現了反叛精神，每件M05CH1N0牛仔褲單品都將擁有定制鉚釘和弧線特徵，並點綴上「M05CH1N0 JEANS」標示，讓Logo愛好者得到滿足。

▲▼M05CH1N0 JEANS 。（圖／品牌提供）

▲▼M05CH1N0 JEANS 。（圖／品牌提供）

▲M05CH1N0 Jeans 牛仔印花洋裝；托特包 。（圖／品牌提供）

品牌涵蓋女裝成衣及配飾，採用了包括牛仔布、平紋布、棉布、針織面料、絲絨和皮革材質，也提供丹寧托特包、束口水桶包款等實用配件，相信是Jeremy Scott離開品牌前的經典告別作品。

▲Calvin Klein 。（圖／品牌提供）

▲Calvin Klein 。（圖／品牌提供）

▲曾敬驊以CALVIN KLEIN 1996 四角內褲搭配寬鬆牛仔褲。（圖／品牌提供）

丹寧一向是不退流行的物件，曾敬驊最近登上Calvin Klein春夏形象廣告，他以緊實身材演繹標誌性1996系列，四角褲以中腰剪裁帶來包覆性，單品融合經典的Monogram標誌圖案和一貫的舒適穿著感，給人居家時髦感受。另一個角度，曾敬驊上裸出鏡，側身線條帶出張力，以寬鬆90s牛仔褲代表復古時代的再次進化，微微露出褲頭的穿搭概念又再度回歸。

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關鍵字：

MOSCHINO, M05CH1N0 JEANS, Jeremy Scott

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