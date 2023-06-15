日本「海豹橡皮擦」超搞怪爆紅！　親手擦出圓滾滾身材萌翻

▲日本創意海豹橡皮擦掀起熱議 。（圖／翻攝自推特@issikazu20）

記者鮑璿安／台北報導

趣味的文具設計總讓大人小孩難以抗拒，日本設計師石川和也最近就帶來一款「海豹橡皮擦」，光聽名字大概以為是很普通的海豹造型，其實大錯特錯，橡皮擦採用「邊擦邊改變形狀」的創意方式，讓你親手擦出一隻海豹，簡直讓人停不下來！

圓滾滾的海豹是非常討喜的生物，現在連文具也以此為發想，石川和也設計了一款純白色橡皮擦，一開始是俐落的四方輪廓，正前方分別設計了睜開眼睛以及瞇瞇眼造型，與下方細長的鬍鬚成為生動細節。至於如何將海豹變得圓圓胖胖？當然就要靠雙手來擦拭，隨著使用過程逐漸成型，橡皮擦邊角消失的同時，也帶來了一隻可愛海豹，讓不少網友大讚可愛。

相信很多人都看過文具品牌 sun-star旗下的 「ネコゴム」黑貓橡皮擦，也是運用同一概念，在黑色方塊橡皮擦中疊加一雙細長的白色眼睛，接著就要靠使用者發揮想像力，可以在擦拭的時候改變方向或是力度，進而出現一隻不規則輪廓的貓咪。

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