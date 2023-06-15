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連鹽巴也裝不下！MSCHF超狂「LV微型手提包」用顯微鏡才能看見

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記者鮑璿安／台北報導

曾以「原子小金剛紅靴」打響知名度的紐約創意團隊MSCHF，這回又帶來話題新作「微型LV手提包」（Microscopic handbag），尺寸為 657 x 222 x 700 微米，換句話說大小如同灰塵，僅比麵包屑大一點，可能要擔心會不小心遺失在世界的某個角落。

這款微型手袋需要使用顯微鏡才能看得清晰，採用感光樹脂製成，以Louis Vuitton路易威登的花押字 OnTheGo手提包為藍本打造，微透光的螢光綠色方便識別，先別提置物空間，畢竟包款體積比一粒海鹽還小，就連放在指尖上都很吃力。務必強調 Mschf 並未獲得這家LV許可，因此這不是官方合作，只會以藝術品形式在6 月19日至6月27 日《Just Phriend》拍賣會上展出。

▲mschf。（圖／翻攝自mschf IG）

▲mschf。（圖／翻攝自mschf IG）

▲MSCHF「微型手提包」以Louis Vuitton 的 OnTheGo 手提包為範本。（圖／翻攝自mschf IG）

小廢包潮流席捲下，功能性被拋諸腦後，這一微型手提包的誕生，就來源於MSCHF對於當代時尚圈的諷刺，「隨著手提包等曾經具有功能性的物品變得越來越小，狀態也變得越來越抽象，直到它成為純粹的品牌符號。」或許可以先期待MSCHF下一個批判性設計誕生。

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關鍵字：

微型, LV, mschf

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