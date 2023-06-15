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皮卡丘躍上三星投影機伴你冒險　米飛兔跳上餐桌妝點童趣

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▲三星皮卡丘聯名收納包。（圖／品牌提供）

▲三星The Freestyle皮卡丘聯名收納包。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

暑假就是準備要迎接可愛的浪潮，這波連韓品牌三星都跟上了，近期還推出了旗下智慧投影機的皮卡丘聯名配件，4款卡通角色搭配不同色彩元素，就是要讓你很吸睛！另一款吸睛商品則是鑄鐵鍋具品牌LE CREUSET，近期也推出Miffy米飛兔系列，要你上餐桌帶著微笑吃飯。

▲三星皮卡丘聯名收納包。（圖／品牌提供）

三星微型投影機The Freestyle以尺寸小巧可攜帶、介面簡單好操作的不需插電娛樂，在市場上受到青睞，不少喜愛露營等的戶外玩家，或是家中有小孩的使用族群，都反應其易攜帶與不需插電的便利性，解決了使用痛點，今年與寶可夢聯名推出專屬收納包，馬上讓外型充滿樂趣，有皮卡丘陪著露營還怕沒電嗎？

▲三星皮卡丘聯名收納包。（圖／品牌提供）

The Freestyle微型智慧投影機推出的寶可夢系列聯名收納包，以4為角色包括皮卡丘、小火龍、傑尼龜、妙蛙種子為主題，分別以主角代表色黃色、橘色、藍色與綠色作為主視覺，搭配超可愛的角色表情，滿滿的可愛元素，無論提到哪裡都秒吸睛。除本體收納包之外，還推出聯名專屬行動電源收納包，湊成一整組可愛加倍，聯名收納包售價3,990元；行動電源收納包售價3,690元。

▲LE CREUSET推出米飛兔系列。（圖／各業者提供）

在充滿熱情活力及繽紛色彩的夏季來臨之際，LE CREUSET再次攜手風靡全球60年的的荷蘭米飛兔，將其元素放在鑄鐵鍋及瓷器、廚房配件等，打造全新限定系列，俏皮討喜的米飛兔形象,在此波聯名中童心滿滿，如線條立體浮雕於鍋蓋，搭配花型蓋頭，就宛如米飛兔俏皮地戴著花型髮飾；在山茶花鐵鍋上，米飛兔與花朵躍身於鍋蓋，萌度破表。

▲LE CREUSET推出米飛兔系列。（圖／各業者提供）

餐瓷整體圖騰設計，則採用米飛專屬的紅、藍、綠3色，並取用了花朵的意象，其中餐盤組只要將兩個大小盤相疊，下盤的米飛兔及花朵，便會看起來像攀附在上盤的邊緣，具巧思的設計，大大提升餐桌擺盤的趣味感。米飛兔系列6／14起於門市、百貨專櫃開始販售，6／27品牌官網開始販售。

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關鍵字：

三星, The Freestyle, 投影機, 智慧電視, 皮卡丘, 聯名

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