夏日大熱單品這樣搭！林智妍短版針織衫超顯瘦、Jisoo削肩背心可甜可酷

文／美人圈

炎炎夏日不知道要穿什麼？準備出門踏踏青的各位，不妨可以從韓星身上獲得靈感，今天就帶來6款韓星夏日穿搭範本，快來看看宋慧喬、林智妍、Jennie都是怎麼穿出顯瘦又好看的夏天時尚。

韓星夏日穿搭範本

宋慧喬－小碎花長裙

喬妹前陣子在個人IG上Po出與愛犬的合照，也久違地曝光了私服，只見她身穿一襲淺黃色的長裙，多了小碎花的點綴顯得格外青春洋溢，腳踩FENDI Baguette皮革拖鞋，簡單又不失格調，特別適合慵懶的夏日午後。





林智妍－短版針織衫

林智妍歐妮也是出了名的高衣Q，私底下的她最喜歡以短版針織衫搭配牛仔褲，這樣的穿搭方式可以顯得身材更修長，還能適時地修飾手臂，露出小蠻腰，是非常一舉兩得的方式呢。

▲林智妍私服喜歡穿短版針織衫搭配牛仔褲。（圖／IG@limjjy2）

BLACKPINK Jennie－平口Bra Top

說到穿搭怎能少了行走的衣架子Jennie，不管穿什麼、用什麼都會成為發燒話題，前陣子到美國參加Coachella科切拉音樂節盛會時，更以一襲平口Bra Top搭配高腰牛仔褲，將163公分穿成了170公分的逆天大長腿，夏天絕對少不了Bra Top這樣消暑又百搭的單品。

BLACKPINK Jisoo－削肩無袖背心

隔壁棚的Jisoo小姐姐也是穿搭小天才，和平常DIOR小公主的形象不同，Jisoo的私服更偏好甜酷風格，身穿Diesel削肩無袖背心，搭配寬鬆的工裝褲，拎上DIOR馬鞍包，帶點率性的歐美風格，特別有反轉魅力，也很適合梨形身材駕馭。

▲Jisoo私服偏好甜酷風格。（圖／IG@sooyaaa__）

TWICE Sana－小香風洋裝

TWICE Sana不僅是舞台匠人，台下更是穿搭達人。穿上小香風格的洋裝，營造出甜美氛圍非常適合Sana的形象，可正式、可休閒，也很適合當作夏日約會的穿搭範本。

▲Sana很適合小香風格的洋裝。（圖／IG@m.by__sana）



IVE 張員瑛－西裝套裝

如果你和員瑛一樣擁有纖細的A4螞蟻腰，又擔心穿露肚裝的穿搭顯得太單薄，不妨可以像員瑛一樣搭配西裝套裝，如此一來可以修飾骨架小、身形單薄的困擾，更能撐起整套穿搭，順便修飾肚子線條，超聰明的穿搭法很值得筆記起來呢！





延伸閱讀

夏天必備！清爽系「檸檬黃美甲」範本推薦，手繪、小碎花氣質爆棚，這款韓妞最愛

韓劇「財閥千金」穿搭範本！《黑暗榮耀》林智妍又辣又時髦、《安娜》秀智貴的很高級

2023毛孔洗顏新品推薦！清潔過剩油脂、改善毛孔粗大，粉刺肌夏日必備

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載