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洋裝怎麼穿不俗氣？高允貞甜酷風超顯瘦、張員瑛復古丹寧簡單好搭配

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文／美人圈

悶熱的夏季對穿搭真的沒有想法，不少人都喜歡不用動腦就可以穿的洋裝，一件快速搞定搭配！但是洋裝穿搭看似簡單、穿不好其實真的很俗氣，今天一起看看明星們夏季洋裝穿搭特輯，高允貞、韓韶禧洋裝穿搭超顯瘦，BLACKPINK Jennie洋裝穿法完全是小個子顯高必學，快一起看看吧！

明星洋裝穿搭：

高允貞

高允貞先前為服飾品牌拍攝畫報時，就示範過不少洋裝穿搭，以基本款的短洋裝搭配短版外套、以及同色系的短靴，相當修飾身材比例，注意當洋裝是深色時，外套及靴子就可以選擇淺色系，上下身同色系也可以在視覺上更加和諧，延伸身型比例、達到增高顯瘦的效果。

▲洋裝穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲高允貞。（圖／IG@penshoppe，下同）

想在配色上更出彩，也可以參考高允貞另一套洋裝穿搭！以墨綠色的洋裝搭配丹寧牛仔外套，色調上來說相當襯膚色又顯高級，特別是洋裝的版型是近期最火的網球裝POLO領設計，搭配同樣帶有休閒運動感的牛仔外套更有隨性氛圍，是很該學起來的搭配技巧。

▲洋裝穿搭 。（圖／翻攝自IG）

BLACKPINK Jennie

BLACKPINK的Jennie私服穿搭完全是甜辣感代表！先前就以這身辣到不行的洋裝穿搭出現在Coachella科切拉音樂節中，細肩帶的短版洋裝搭配緊身單車褲增加層次感，不僅甜辣感十足、也非常顯高，搭配中性感的短靴更增加率性感！如果比較不敢穿的話，也可以選擇長度在膝蓋上的洋裝，再搭配不過膝的單車褲，重點是露出腿可以拉高身型比例，小個子女孩超推薦。

▲洋裝穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Jeenie。（圖／IG@@jennierubyjane）

宋慧喬

宋慧喬這身絕對是隨性感穿搭範本！一般碎花洋裝若穿不好，很容易顯得俗氣或是有大媽感，可以參考看看宋慧喬的穿搭範本！以同色系的棒球帽及涼鞋搭配，帶出碎花洋裝清新隨性的氛圍，整體偏淺色調的搭配更凸顯明朗的夏日氣息。 

▲洋裝穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲宋慧喬。（圖／IG@kyo1122）

張員瑛

張員瑛近日穿上目前超紅的復古丹寧牛仔洋裝，背心式的牛仔洋裝中內裡搭配微透膚白色上衣、白色鞋子及白色包包，以藍白色搭配更加適合夏日的清新感，另外高腰的洋裝設計也更凸顯出長腿與纖細腰身，是一般人也可以輕鬆駕馭的穿著。

▲洋裝穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲張員瑛。（圖／IG@for_everyoung10）

韓韶禧

韓韶禧的私服也是甜辣穿搭範本，這身繫帶洋裝露出挖空的美背線條、真的太辣！但韓韶禧在外面套上這種短外套、短外罩來縮小露出肌膚的比例，以短外套增加率性氛圍，也可以再搭上中性感短靴，既火辣同時也不會給人嬌柔做作的感覺。

▲洋裝穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲韓韶禧。（圖／IG@xeesoxee）

文佳煐

今年運動風元素大紅，很有Y2K那種美式校園感，特別是網球裝、高爾夫球裝都很推薦，不妨參考看看文佳煐這身搭配，以簡單的網球洋裝搭配長襪及運動鞋，再綁個高馬尾、馬上完成青春感滿滿的減齡造型，也更多了造型感。

▲洋裝穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲文佳煐。（圖／IG@lecoqkorea）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

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關鍵字：

美人圈, 洋裝, 穿搭, 宋慧喬, 韓韶禧, 張員瑛

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