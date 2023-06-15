臺虎南歐風白色酒吧進駐台中老宅　金色三麥入航廈推廣台味

▲臺虎精釀啤酒與金色三麥都有新酒吧開張。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣近期兩款精釀啤酒品牌臺虎與金色三麥，均不約而同擴張實體據點，臺虎第二間調酒吧「BAR MED」即將於台中開幕，隱身老宅的酒吧以一襲純白風格，營造南歐的清新感受，除顏值超高的調酒之外，還提供南歐風的菜餚；金色三麥正式進駐桃園機場航廈，提供當家商品讓往來旅客嘗到台式微醺的亞熱帶風味。

看準即將來臨的暑假旅遊人潮，臺虎第二間調酒吧「BAR MED」將在台中西區小巷弄老宅開幕，以白色為主體的patio，搭配綠色植栽與鮮豔花卉上，與台中陽光光影交錯，室內則以典雅的南歐海島風格為主，蔚藍瓷磚鑲嵌的吧檯、內凹拱門設計的陳列酒櫃，餐桌椅飾與牆面都使用大面積的純白色，呈現地中海風格，零星點綴的藤木與紅花充滿愜意的假期氛圍。

▲臺虎「BAR MED」三款調飲：西班牙作法的SANGRIA AFRUTADA《喝酒不開車 開車不喝酒》。（圖／業者提供）

店內提供融入台灣元素的南歐經典調酒，像是義大利Beer Americano其中的Lager，換成臺虎生啤酒，結合特別改用的苦艾酒，巧妙降低甜度，帶點清爽開胃的風格；Gin Tonica Marina使用西班牙Gin Mare，家上南歐醃漬橄欖與地中海的通寧水、台灣羅勒；SANGRIA AFRUTADA則是西班牙的傳統做法，水果丁、香草與香料，搭配南歐釀酒用葡萄汁。

而因應後疫情時代機場重回的大量旅客，位於桃園國際機場第一航廈B7登機口的「SUNMAI BAR航站一店」，隨著海外旅遊人潮增加，正式重啟營運，現場供應SUNMAI金色三麥多款經典生啤酒、季節限定瓶裝啤酒等台味，讓旅客即使短暫停留，也能享受一抹清涼感受。

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