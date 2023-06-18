《換乘2》李娜妍瘦身法曝！不節食鏟肉18kg　5招成功減成最美主播

文／美人圈

以《換乘戀愛2》走紅的超人氣的體育主播李娜妍，在自己的YouTube頻道上分享了自己從60公斤瘦到42公斤的減重過程，引發熱議。李娜妍表示，節目播出後很多人都稱讚她擁有模特的身材，也問過她是不是天生就那麼瘦。她在影片中透露，其實自己之前曾經胖到60公斤以上，也有肚子很大、肩膀很寬，甚至還有雙下巴的時期，令粉絲都感到不敢置信！

▲李娜妍分享鏟肉18kg過程，引發熱議（圖／IG@inayommi，下同）



《換乘戀愛2》李娜妍體重曾飆破60kg，減肥越減越壯超憂鬱

李娜妍表示，高中時專注於讀書，對於減肥和瘦身沒有很大的興趣，當時的體重大概是58公斤左右。剛進大學時瘦到大概51-52公斤左右，當時也使用非常正規的方式減肥。上大學後因為常常喝酒和吃宵夜，體重又重新回到56-58公斤，當時的她想著要靠節食來減肥，但是不吃東西讓她覺得身心都很痛苦，也嘗試過利用減肥藥或是抑制食慾的保健食品，還打過減肥針，但是都沒有很明顯的效果。後來去美國愛上吃水果軟糖，體重就飆破了60公斤，後來很認真靠運動減肥，不僅沒瘦下來反倒練得超壯，讓她每天都很憂鬱也很常哭。

▲李娜妍體重曾飆破60kg。（圖／Youtube／일단이나연 NAYEON）



成功瘦身後的李娜妍，公開自己目前的體重為47公斤，最瘦時甚至有達到42公斤，真的太狂！究竟李娜妍是如何成功瘦身不復胖？現在就一起來看看《換乘戀愛2》李娜妍的瘦身方法吧！

▲李娜妍公開瘦身方法。（圖／Youtube／일단이나연 NAYEON）

李娜妍瘦身法

1：飲食減半，讓胃縮小

當時瘦身失敗的李娜妍，決定放棄嚴格的節食減肥，轉而用溫和飲食法。第一步就是將原來的食量減半，她知道一開始會很難，但是一陣子過後食量就會不知不覺變小了，即使份量只有原本的一半也能吃飽；第二步就是不要讓自己餓到，但是也不要讓自己吃飽。另外睡前4小時也絕對不吃東西，久而久之就會習慣這種「微飢餓」的感覺，但也不會過於傷身。

2：吃自己想吃的，營養均衡最重要

食量已經減半了，就更需要注重營養均衡！李娜妍表示，自己通常會吃100g的肉類和米飯，再搭配蔬菜，平時她會吃韓式拌飯或烤肉飯，雖然都是重口味的食物，但是因為量只吃一半，所以不需要太擔心發胖問題。她說：「當我想吃的都吃了，某個瞬間就不再覺得肚子餓，還可能會突然沒胃口了。」

▲李娜妍瘦身飲食菜單。（圖／Youtube／일단이나연 NAYEON）



3：運動讓身材更有線條，但不要逼迫自己

李娜妍在成功減肥後發現，其實成功的關鍵是「精神上的改變」！不能讓自己覺得是被逼著減肥的，也不要讓自己有壓力，想吃東西就吃，如果不想運動就不要運動了。她也透露自己是肌肉量很多的女生，為了讓肌肉線條更好看，她每周都會進行1-2次有氧運動、1-2次重訓，每次只做1小時，同時每天都會拉筋，以避免肌肉結塊，維持好看的身材線條。

4：半身浴提升代謝

除了運動，李娜妍也非常熱衷於「泡澡」！幾乎每天都泡半身浴，在38~40度之間的水中浸泡20至30分鐘，並加入精油放鬆身心，也可以舒緩運動後緊繃的肌肉，同時加強循環代謝，讓皮膚變得更有彈力，氣色也會變好。

5：加強身體肌膚彈性，避免鬆弛

許多女孩經歷激烈的減肥後，肌膚往往也會變得鬆弛、加速顯老。李娜妍提醒，減重後肌膚可能變得鬆弛或產生紋路，因此需要加強肌膚彈力，她會透過勤勞塗抹乳霜與按摩方式來保養，也會盡量讓臉部保持水潤、避免乾燥。

減肥是一輩子的事！

李娜妍整支影片共分成「用甚麼方式減肥」、「如何維持身材」、「如何讓減肥的時間能持續不間斷」三個部分，並跟大家分享了很多她自己的減肥心得與失敗的經歷。她很清楚每個想減肥的人一定跟之前的她一樣很想快速瘦下來，但想教大家的是在一個月內可以減下1-2公斤，並可以持之以恆的方式，就算不特別減肥也可以一直維持不長肉的體質。

李娜妍認為「減肥是一輩子的事！」，千萬別只想著要快速減肥，就給自己定下很難達成的目標，她也強調建議不要靠打針，因為真的一點效果也沒有，唯有「堅持不放棄」才是最重要的。最後，李娜妍提醒要讓自己保持愉悅的心情，就算減重失敗了也不要氣餒，鼓勵大家慢慢實行，有天一定會成功！

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