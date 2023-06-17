10款韓星同款精品包跟著入手　LISA腋下包、宋慧喬米白編織太生火　

文／美人圈

韓星私服穿搭總是引起話題，尤其身上的精品包都變成IT Bag！像LISA近期頻頻曝光的CELINE新款腋下包，無論是老花、黑色款都超生火 ; 宋慧喬則是亮相FENDI白色編織包，馬上掀起同款效應！太妍更搶先背上LV 2023早秋包款，以下帶來10款2023「韓星同款精品包」，想入手新包就從這參考！

2023韓星同款精品包

LISA：CELINE AVA TRIOMPHE標誌印花牛皮革手袋、光滑牛皮革手袋

LISA近日在IG上曬出CELINE新款AVA TRIOMPHE手袋，無論是白色短版上衣搭牛仔褲、身穿泰國傳統服飾，都能見到這款包的蹤影。新款AVA TRIOMPHE手袋以CELINE經典腋下包款造型呈現，加上皮革翻蓋設計，金屬TRIOMPHE徽誌直接畫龍點睛，搭配可調校長短的皮革肩帶，在休閒場所或正式場合、手持亦或肩背，皆能展現包款百搭魅力，一共推出棕褐色、黑色，經典老花帆布3款，讓人通通都想打包！

▲CELINE AVA TRIOMPHE標誌印花牛皮革手袋，NT$79,000；（右）光滑牛皮革手袋，NT$85,000。（圖／IG@lalalalisa_m）

宋慧喬：FENDI Peekaboo ISeeU Medium米白編織皮革包

Peekaboo ISeeU是FENDI一大經典熱門包款，於2023春夏推出Peekaboo IseeU編織系列，將包款使用同色系皮革手工編織飾邊和前幅，共帶來米白、黑色、焦糖棕及亮粉色，分成中、小、迷你三種尺寸，能依照不同穿搭去做選擇。而宋慧喬亮相中款米白編織皮革包，加上黑白絲巾點綴把手，瞬間讓包款更吸睛。

▲FENDI Peekaboo ISeeU Medium米白編織皮革包，NT$195,000。（圖／IG@kyo1122、FENDI）

JISOO：DIOR 30 MONTAIGNE AVENUE 手袋

JISOO一亮相這款手袋就引起搶購熱潮！「30 Montaigne Avenue手袋」以黑色拋光小牛皮製成，圓弧翻蓋綴以復古金色飾面金屬CD鎖扣，加上背面30 Montaigne標誌燙印、金屬相間與皮革同色系的搪瓷鏈環CD鏈帶，每個細節都很精緻，包身空間也很夠裝，能容納日常必需品，是實用又顏值兼具的美包。

▲DIOR 30 MONTAIGNE AVENUE 手袋，NT$120,000。（圖／IG@sooyaaa__、DIOR）

IU：GUCCI JACKIE 1961迷你袋

GUCCI Jackie 1961系列包款持續夯，尤其迷你尺寸跟上小廢包風潮，不少明星藝人的私服穿搭中都有它的身影！像IU在IG上發的私服照中手拿「黃色GUCCI JACKIE 1961迷你袋」，搭配牛仔連身褲及黑色罩衫，充滿青春活潑氣息 ; 另外，IU出席GUCCI 2024早春大秀時，身穿白色洋裝配上同款包包，呈現優雅氣質的風格，這百搭包款好值得收。

▲GUCCI JACKIE 1961迷你袋，NT$79,000。（圖／IG@dlwlrma）

張員瑛：MIU MIU Wander鉤織手袋

MIU MIU的半月形手袋也是近幾年流行包款之一，張員瑛搶先背上夏季新款「Wander鉤織手袋」，以絕美全白色開啟2023夏天，手袋以精湛的鉤織工藝展現獨特的面貌，綴以同色系皮革肩帶及字樣標誌，加上金色金屬飾件，無論是日常穿搭、海邊出遊都能派上用場。

▲MIU MIU Wander鉤織手袋，NT$72,000。（圖／@for_everyoung10、MIU MIU）

Jennie：CHANEL 22 mini handbag

人間香奈兒Jennie又秀出新款包來燒大家！一上市就火遍全球的CHANEL 22，於2023春夏推出「CHANEL 22 Mini手袋」，包款縮小後更是顯得精緻可愛，將束口袋、菱格紋縫線、皮穿鍊、金幣、珍珠，集各種香奈兒經典元素於一身，真的讓人愛不釋手！雖然是迷你尺寸，容量也很夠裝，難怪是各位女孩們的夢幻逸品。

▲CHANEL 22 mini handbag，NT$180,200。（圖／CHANEL）

ROSÉ：YSL LE 37 IN SHINY LEATHER

ROSÉ在Coachella的私服穿搭中出現這款「YSL LE 37 IN SHINY LEATHER」，就讓許多時尚迷們暴動！以水桶包型呈現，加上金屬YSL開合扣，搭上提把及可調式背帶，看起來簡約又時髦，更能依照不同穿搭變換背法，內裏附上SAINT LAURENT PARIS小袋，可裝下私人小物，貼心設計直接擄獲眾人芳心。

▲YSL LE 37 IN SHINY LEATHER，NT$96,850。（圖／IG@roses_are_rosie、YSL）

太妍：Louis Vuitton 2023早秋包款

太妍現身LV 2023早秋大秀時，手上提著這款硬挺箱型LV包，以深棕色、棕色兩種LV老花拼接而成，包身邊緣飾有鉚釘，加上黑色手把，以及金色鍊條背袋，每個細節都很精緻，背上它直接為穿搭畫龍點睛，也是拍照凹造型的美包無誤，一起敲碗LV官網快上架！

▲太妍現身LV 2023早秋大秀，手提LV硬挺箱型包。（圖／IG@taeyeon_ss）

李聖經：JIL SANDER Goji Square Piccola

在李聖經的私服照中，除了看見各大精品包的身影，也默默亮相極簡風品牌Jil Sander的包款，尤其「Goji Square Piccola」馬上被帶貨，以復古包型呈現，將帆布材質綴以皮革包邊，加上金扣設計，小眾又時髦的包款，真的讓人一眼傾心。

▲JIL SANDER Goji Square Piccola，約NT$55,000。（圖／IG@heybiblee、JIL SANDER）

盧允瑞：Prada Moon再生尼龍及皮革袋

身材高挑、長相清秀的「怪物新人」盧允瑞也是時尚ICON，不僅是各大時尚精品的新寵兒，更是流行穿搭範本。近期背上「Prada Moon再生尼龍及皮革袋」，手袋重現千禧年代經典風格的線條，Prada扣環化身為富功能的元素，搭配搪瓷金屬三角形標誌，配飾以柔軟皮革及再生尼龍縫製，並配備可拆除的鑰匙圈，整體造型感十足。

▲Prada Moon再生尼龍及皮革袋，NT$70,000。（圖／IG@rohyoonseo）

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