SOGO國泰世華聯名卡8／16服務終止　商品9折優惠、多停車一小時喊卡

▲SOGO國泰世華聯名卡將在8月走入歷史。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO今（6／15）正式對外宣布，已發行達20年的SOGO國泰世華聯名卡，其服務將從今年8／16起正式終止，消費者在8／15之後將無法使用該信用卡，而針對該卡在SOGO的9折購物優惠、停車多停一小時等額外項目也取消。

常常在SOGO購物、使用聯名卡的民眾請注意，如果你使用的是SOGO國泰世華聯名卡，因日前SOGO提付仲裁，經中華民國仲裁協會仲裁庭認定雙方合約有終止權，SOGO已依法行使合約終止權，該卡將於民國112年8月16日停止服務。

「SOGO國泰世華聯名卡」是SOGO前任經營者與國泰世華銀行簽訂，當時並未載明合約效期，國泰世華銀行主張為永遠無法終止的萬年合約，該情況與市面聯名卡的運作常理相違，SOGO在履行20年後提付仲裁，仲裁判斷其合約有終止權。

這張已經發行20年的聯名卡擁有60萬發卡量，使用者在SOGO百貨購物可享一般正價商品9折、超市特定商品9折起優惠，此外依消費金額停車折抵，該聯名卡可再享多停一小時的服務，也將在今年8月走入歷史。

SOGO表示，聯名卡之相關回饋及優惠於8／15前皆不受影響，8／16起於百貨相關優惠，如SOGO 百貨店內小樹點（信用卡）回饋0.9%、店內折扣優惠、店內停車優惠、忠孝館超市入會及eTag 自動儲值回饋等，均會一併終止。

SOGO正式聲明內容如下：

1. SOGO 與國泰世華聯名卡於簽訂之時（前任經營者時代）並未載明合約效期，因此國泰世華認為本合約為萬年合約（即永遠無法終止），此與聯名卡的運作常理相違，因此本公司在履行20年後，提付仲裁，經中華民國仲裁協會仲裁庭作成仲裁判斷，認定本公司就雙方間合約有終止權。

2. 本公司已依法向國泰世華行使合約終止權,故合約將自民國112年8月16日（零時零分起）終止。

3. 本公司與國泰世華互利互惠,未來也願意與國泰世華協商新的、公平合理的聯名卡合作關係，隨時歡迎國泰世華提出新的合作方案，同時未來亦不排除與其他銀行合作發行聯名卡。