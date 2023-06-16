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很容易錯失真愛的三大星座男！媽寶個性、疑神疑鬼都會導致愛人離去

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記者李薇／台北報導

在談戀愛的感情之中，很難得會遇到志同道合、可以交心的人，一旦擁有就要好好把握，但這三大星座男卻因為自己個性，很容易錯失真愛，他們有自己的主張，愛情並不是首選。

▲星座,占卜,獅子座,雙子座,水瓶座。（圖／IG）

TOP 3：獅子男

獅子座對待愛情自信又霸氣，愛上對方就是身心靈全部投入，但很容易對另一半疑神疑鬼，猜忌不斷，更可怕的是他們對於家人極其孝順，如果父母不待見女友，他們最後很容易選擇家人，放棄手邊的真愛，對他們來說，家人始終有血緣關係，但另一半可是未知數。

▲星座,占卜,獅子座,雙子座,水瓶座。（圖／IG）

TOP 2：雙子男

雙子男會錯失真愛其實最大的原因有兩個，一是他們身邊的桃花實在太多，所以另一半常常活在恐懼之中，缺乏安全感就算了，雙子還不屑解釋，另一半當然難以承受；還有一個原因就是他們在愛情中容易躊躇不前，會評估身邊的人是否可以相伴一生，導致態度忽冷忽熱，直到對方遠去才有可能大徹大悟，但已經來不及。

▲星座,占卜,獅子座,雙子座,水瓶座。（圖／IG）

TOP 1：水瓶男

水瓶男的想法千變萬化，心裡小劇場很多，他們很期待愛情的降臨，但同時又很害怕失去，所以即使獲得了真愛，也總會覺得「這麼好的事情不會發生在我身上」，加上假如對方又比自己出色，這種感覺會更加強烈，害怕一旦陷入就無法抽身，所以會不斷在這樣的焦慮中徘徊。

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關鍵字：

星座, 占卜, 獅子座, 雙子座, 水瓶座

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